TOP 10

Brasil está entre países mais baratos para se viver da América do Sul; saiba qual o mais caro

Pesquisa considera fatores como preços de aluguel, alimentos e serviços em mais de 12 mil cidades ao redor do mundo

Carol Neves

Publicado em 25 de abril de 2025 às 09:46

Montevidéu Crédito: Shutterstock

Um estudo recente da plataforma Numbeo revelou que o Uruguai é o país mais caro para viver na América do Sul, principalmente devido aos altos preços de moradia e alimentação. O Brasil, por sua vez, aparece como uma das alternativas mais acessíveis da região, ocupando a terceira posição entre os países com menor custo de vida. A pesquisa, atualizada em abril de 2025, leva em consideração fatores como preços de aluguel, alimentos e serviços em mais de 12 mil cidades ao redor do mundo. O estudo foi divulgado por O Globo. >

Com um índice de custo de vida de 46,33, o Uruguai está bem acima dos demais países da região, quase dobrando o custo de vida do Paraguai, que apresenta o índice mais baixo, com 23,02. O Brasil segue com 25,56, destacando-se como uma opção mais econômica para quem busca uma vida financeiramente sustentável na América do Sul.>

O estudo também aponta que o Paraguai se destaca com os menores preços de alimentos (22,68) e aluguel (8,60), enquanto no Uruguai os valores desses itens são significativamente mais altos, registrando 46,53 e 12,49, respectivamente.>

O ranking divulgado pela Numbeo é baseado em mais de 9 milhões de preços fornecidos por usuários de todo o mundo, abrangendo 12.227 cidades. Além de mostrar o panorama regional, o levantamento também permite identificar onde estão os custos de vida mais baixos globalmente. Nesse contexto, o Paraguai ocupa a 10ª posição entre os países mais baratos do mundo, enquanto o Brasil é o 21º e a Colômbia o 24º.>

O estudo ainda destaca que as Ilhas Virgens dos Estados Unidos e a Suíça lideram a lista dos países mais caros para viver, com índices acima de 98 pontos.>

Confira o Top 10 dos países com menor custo de vida na América do Sul (com respectivas pontuações):>

Paraguai – 23,02>

Bolívia – 25,22>

Brasil – 25,56>

Colômbia – 25,96>

Peru – 29,43>

Equador – 30,01>

Chile – 35,13>

Argentina – 35,75>

Venezuela – 35,87>