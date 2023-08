WhatsApp testa recurso de transcrição automática de áudios

O WhatsApp informou nesta quarta-feira (9) que começou a liberar o recurso de transcrição automática de áudio para alguns usuários em países selecionados. Segundo o site WABetaInfo, o processo acontecerá no celular de cada usuário. Assim, as informações não podem ser acessadas por ninguém, nem mesmo pelo aplicativo.



Ainda não há previsão para o lançamento oficial oficial da funcionalidade. "Estamos testando a transcrição com alguns usuários em países selecionados enquanto continuamos a desenvolver esse recurso", afirmou a empresa ao g1.