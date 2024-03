YOURFELLOWARAB

Youtuber americano é sequestrado no Haiti após tentar entrevistar criminoso

Famoso no YouTube e Twitch por entrevistar criminosos, o influencer Addison Pierre Maalouf, conhecido como YourFellowArab, foi sequestrado no Haiti após tentar contato com Jimmy Cherizier, mais conhecido como Barbecue. A informação foi confirmada por amigos do americano.