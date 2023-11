UCRÂNIA

Zelensky conversa com presidente da Comissão Europeia sobre entrada da Ucrânia na UE

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, conversou nesta segunda, 27, com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, no que disse que foi uma "troca antes das discussões cruciais" na reunião do Conselho Europeu de dezembro.