10 novos personagens entram em Pantanal nas próximas semanas

Nas próximas semanas de Pantanal, 10 novos personagens prometem movimentar a trama escrita por Bruno Luperi. Alguns deles, inclusive, apenas fazem participação especial no capítulo final da novela das nove. Veja quem são os novos atores:

Zuleica (Aline Borges)

Aline Borges (TV Globo/divulgação)

A outra mulher de Tenório (Murilo Benício), que vive em São Paulo, é Zuleica (personagem de Aline Borges). A dona de casa se mudará para o Pantanal com os três filhos e deve movimentar ainda mais o casamento do fazendeiro com Bruaca (Isabel Teixeira). Na versão original, o papel foi de Rosamaria Murtinho.

Roberto (Cauê Campos)

Cauê Campos (TV Globo/divulgação)

Um dos três filhos de Tenório que mora em São Paulo. Ele também se mudará com a mãe para a fazenda. No original, Roberto era interpretado por Tarcísio Filho. Anteriormente, o ator esteve em "O Sétimo Guardião" como o Feijão.

Renato (Gabriel Santana)

Gabriel Santana (TV Globo/divulgação)

Outro filho de Tenório e Zuleica, que promete ter muitos conflitos com o pai, tratando-o com muito deboche. Na versão de 1990, Renato era vivido por Ernesto Picollo. Antes, ele integrou o elenco de "Malhação: Toda Forma de Amar", como Cléber.

Marcelo (Lucas Leto)

Lucas Neto (divulgação)

Irmão mais velho da família de Zuleica e Tenório, ele se envolve com Guta (Julia Dalavia) antes de vir ao Pantanal. Quando chega na fazenda, o romance tem uma retomada. Na dramaturgia, Lucas foi destaque em "Bom Sucesso" como Waguinho.

Érica (Marcela Fetter)

Marcela Fetter (divulgação)

Marcela Fetter irá abalar as estruturas de Pantanal como a jornalista Érica. Após viajar para a região a fim de fazer uma reportagem especial, ela se envolverá com José Lucas (Irandhir Santos), que a pedirá em casamento. Anteriormente, a atriz viveu Cecília na minissérie "Se Eu Fechar os Olhos Agora".

Deputado Ibraim (Dan Stulbach)

Dan Stulbach (TV Globo/divulgação)

Não é somente Érica que deve movimentar a fazenda de José Leôncio (Marcos Palmeira). Interpretado por Dan Stulbach, Ibraim é um deputado que fará Jove (Jesuíta Barbosa) se interessar pela política e será o pai protetor de Érica. Stulbach, que marcou presença na dramaturgia pela última vez em "A Força do Querer", já registrou os bastidores de Pantanal em seu perfil:

Solano (Rafael Sieg)

Rafael Sieg (TV Globo/divulgação)

O ator gaúcho Rafael Sieg já marcou presença em "Desalma" como o doutor Igor e em outros trabalhos da Globo. Agora, em Pantanal, ele vive um matador que será contratado por Tenório.

Ingrid (Gisela Reimann)

Gisela Reimann (TV Globo/divulgação)

Em Pantanal, Gisela fará uma participação especial como a mãe de Érica. Anteriormente, a atriz foi vista na temporada de 2010 de "Malhação", como Claudia, em outros trabalhos como "Sonho Meu", "Viver a Vida" e na versão original de "Pantanal", como a própria Érica.

Filhos de Juma e Irma (Lia e Theo Luperi)

Theo e Lia são filhos de Bruno Luperi, neto de Benedito Ruy Barbosa e autor do remake de Pantanal. Os dois farão uma participação no último capítulo da trama.