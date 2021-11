100 conto de enfeite: veja 10 dicas para arrumar a casa com até R$ 100

Está chegando. É tempo de tirar o pisca-pisca guardado no armário, a poeira da árvore e sair procurando os enfeites do Natal passado. O espírito é esse. Falta pouco mais de um mês para o ano terminar e, no bolso, R$ 100 para deixar a casa do jeito que Papai Noel gosta. Topa o desafio?

Bom, claro que a gente vai ajudar nessa tarefa, porque todo mundo gosta do aconchego de um lugar repleto de espírito natalino. E, se puder gastar pouco ou quase nada para tornar esse desejo realidade, melhor ainda. Ouvimos arquitetos, decoradores e designers de interiores que deram de presente 10 dicas que vão deixar tudo com a cara da magia de uma decoração de shopping – mas sem comprometer o tão sonhado 13º salário.

“Para uma decoração de Natal que surpreenda, podemos usar objetos ‘comuns’ que, com um toque de brilho e um novo uso, transformamos eles em objetos natalinos. Com fitas temáticas, bolas, purpurina, tinta spray e muita criatividade conseguimos fazer coisas incríveis”, garante a designer de interiores do Studio Patauá, Maria de Fátima Almeida.

Arquiteta do mesmo studio, Ana Paula Rocha acrescenta que é importante uma decoração afetiva e repleta de significados sobre o que o momento representa para a família: “A pandemia tem sido um momento muito sensível para todos. O uso de objetos com grande valor sentimental é sempre bem-vindo e vai trazer boas memórias e particularidades àquele lugar, transformando a emoção no principal item de decoração do Natal”. Veja abaixo.





1.Tema

Para começar, todo mundo pode até trazer o Papai Noel de volta para a sala, mas a sugestão da arquiteta Marcia Meccia (@marciameccia) é bem diferente. Por que não apostar em uma decoração pensando nos ciclos que passou no último ano?

“A energia de uma casa deve estar em constante transformação, como a vida das pessoas. Enfeitar para o Natal torna os ciclos da vida dinâmicos e fortalecedores”, afirma.

Se conecte com sua casa: “Mude o lugar das coisas, valorize os enfeites natalinos. Troque as fotos dos porta-retratos por registros mais antigos de Natal. Sugiro também fugir dos objetos que não representam nossa realidade, como bonecos de neve, por exemplo”, complementa. Impressões de fotos (R$ 0,19/ 0,45 por foto) + porta-retratos simples (R$ 9,99 a R$ 14,99)

*

2. Tudo em casa

Já para quem tem criança em casa, dá para pensar um Natal mais lúdico e aproveitar até os brinquedos. Com pelúcias e uma fita decorativa bem bonita, vai ficar parecendo até Natal de Shopping, como destaca a designer de interiores do Studio Patauá (@studiopataua), Maria de Fátima Almeida.

Brinquedo também vira enfeite de Natal

(Foto: Nara Gentil/ CORREIO)

“O Natal tem que ter a cara dos donos da casa. É possível fazer composições com itens que temos e que podem ser adaptados. Pegar ursinhos de pelúcia e decorá-los com laços de fita é uma boa pedida. Vale, ainda, improvisar um gorrinho coma própria fita (a depender da espessura) e, no pom pom, vai uma bola de algodão”, explica Fátima. Fita decorativa com temas de Natal (R$ 14,99 a R$ 39,80) + algodão (R$ 5,99 a R$ 7,99)

*

3. Árvore alternativa

Uma das certezas que o Natal realmente chegou é quando a gente se mobiliza para montar a árvore. A arquiteta especialista em Neuroarquitetura e Interiores, Fernanda Gabriela Leal (@leal.fernandagabriela) traz algumas ideias usando plantas naturais.

Plantas naturais dão um toque diferente ao Natal

(Foto: Fernanda Gabriela Leal/ Divulgação)

“Não existe regra ou lei que diga que árvore de Natal tenha que ser apenas os pinheiros, sobretudo, num país tão tropical como o nosso. Enfeite samambaias com as tradicionais bolinhas de natal. Bromélias ou Mandacaru envolvido com as luzes de led também fica interessante. Outra opção é usar a palmeira rafia com enfeites até mais tropicais como frutas secas ou fotos da família”, sugere. Bolas de Natal (R$ 6,98 a R$ 49,90/ a depender da quantidade e tamanho) + Luzes de led (R$ 17,59 a R$ 19,90)

*

4. Desejos

Todo fim de ano tem aquela tradição renovar os desejos e é daí que vem mais uma inspiração de Fernanda Gabriela Leal:

Post-it agora é árvore de desejos para 2022

(Foto: Fernanda Gabriela Leal/ Divulgação)

“Uma boa ideia é juntar as crianças e montar no quarto, por exemplo, uma árvore com post-it colorido com todos os desejos para o ano novo da família. A árvore também pode ser montada na parede com fotos de momentos felizes, viagens, pessoas queridas”. Post-it (R$ 8,99 a R$ 38/ a depender do tamanho)

*

5. Bola de Natal e laço de fita

A arquiteta Ana Paula Rocha, do Studio Patauá, ensina como fazer vários itens decorativos e cheios de brilho com bolas de Natal, laço de fita e muita criatividade. A dica vale para montar castiçais com taças e velas de led e fazer um vaso iluminado:

“É bem simples. Pegue uma taça de vinho e inverta para baixo com as bolinhas de Natal. Na parte superior, coloque uma vela de led e faça o acabamento com laço de fita. Já a garrafa decorativa é só tampá-la com uma rolha de led, facilmente encontrada em lojas como Le Biscuit”. Bolas de Natal (R$ 6,98 a R$ 49,90/ a depender da quantidade e tamanho) + fita decorativa com temas de Natal (R$ 14,99 a R$ 39,80) + rolha de led (R$ 5,99 a R$ 43,63/ kit) + vela de led (R$ 9,99 a R$ 29,99/ kit)

Taças, bolas de Natal e velas de led se transformam em castiçal

(Foto: Nara Gentil/ CORREIO)

*

6. Cores

Claro que alguém vai logo pensar na combinação imbatível do vermelho com verde, mas a proposta da arquiteta Fernanda Gabriel Leal é abrir espaço na casa para a energia trazidas por outras cores.

“Qual a sensação que você gostaria de resgatar com essa decoração? Calma, alegria, paz... Se for paz, talvez tons mais neutros priorizando o branco e o azul. Alegria? Bom, pode abusar do verde e trazer outras cores como laranja, dourado. Se a preferência é pelo tradicional, então vá no vermelho e verde com toque de prata ou dourado, principalmente, em tons mais foscos”, ressalta.

Mas se a preferência é por uma pegada mais contemporânea, aí é apostar nas cores vibrantes: “Prefira o laranja, amarelo, verde e azul, aplicados em formas geométricas”, acrescenta.

*

7. Luzes

O que é uma decoração de Natal sem iluminação? Hoje o mercado oferece (e com valores bem acessíveis) várias possibilidades que vão além do pisca-pisca tradicional. As designers de interiores, Maria de Fátima Almeida e Ana Paula Rocha, sugerem luzes também enfeitando as varandas e janelas.

“Os pisca-piscas são clássicos e ficam bem em quase tudo. Já as luminárias de chão e abajus criam uma ótima composição junto a uma poltrona, sem contar sobre cordões de luzes, que funcionam perfeitamente para criação de cortinas e varais iluminados. Para quem quiser sofisticar e dar um ar mais aconchegante, é bom optar por luzes com cores quentes, ao invés das luzes brancas”, ressalta Maria. Pisca-pisca (R$ 13,50 a R$ 29) + luminária/ cordão de luzes (R$ 13,69 a R$ 73,60/ a depender do modelo e tamanho) + Fita de led (R$ 14,99 a R$ 42,48/ a depender da extensão)

*

8. Mesa

Tem mais um segredo sobre as bolas de Natal - é só usá-las em bandejas ou potes de vidro sem tampa em vários tamanhos e texturas para compor um centro de mesa, como orienta Ana Paula Rocha.

“A maioria das pessoas possui algum centro de mesa em casa, seja ele de vidro, madeira ou mesmo metal. Podemos dar a esse objeto um ar natalino, reaproveitando, inclusive, as bolinhas do Natal passado”.

Se a preferência for por usar arranjos ou plantas, tente usar o pisca-pisca em volta. “Use também algumas flores natalinas, laços e enfeites. Faz toda a diferença”, completa a profissional. Bolas de Natal (R$ 6,98 a R$ 49,90/ a depender da quantidade e tamanho) + Pisca-pisca (R$ 13,50 a R$ 29)

*

9. Para sair do óbvio

Acredite, dá para fazer algo diferente sem se perder do Natal. Quem ensina é a arquiteta Thais Fonseca (@thaisfonsecaarquiteta):

“Use a imaginação para trazer novos elementos que vão deixar sua decoração única. Para isso, é fundamental usar cores inusitadas ou objetos decorativos que sejam DIY (faça você mesmo). Na entrada da casa, ao invés de uma guirlanda, coloque uma moldura de porta-retrato com uma estrela ou laço pendurado no centro, que pode ser pintada com tinta spray”.

Na árvore, que tal trocar as bolas de Natal por saquinhos de papel kraft com surpresinhas dentro? Vale bala, chocolate e brinquedo. Prenda com pregadores de roupas, que também podem ser pintados com tinta spray. Saquinhos de papel kraft (R$ 2,45 a 23,99/ a depender da quantidade) + mini-pegador (R$ 10,99 a R$ 17,70) + tinta spray (R$ 11,41 a 16,99)

*

10. Garimpo na Feira

O arquiteto Vitor Martins (@arquiteto_vitormartins) vem com uma proposta mais artesanal, convidando para um garimpo na Feira de São Joaquim, onde é fácil encontrar todos os materiais.

Uma mesa artesanal montada com itens comprados na Feira de São Joaquim

(Foto: Vitor Martins/ Divulgação)

“O ‘Natal Boho’ é mais natural. Pegue uma argola de madeira e cole em cima algum ornamento, como uma flor de semente feita artesanalmente. Dá para fazer um arranjo natalino também com musgo, pinhas, cesto de palha e castiçal de cerâmica”.

E o toque final vem agora: “Você vai precisar de um galho seco. Pinte-o com tinta dourada e coloque em um pote de vidro com sal grosso dentro. Em seguida, decore com junta. Vai ficar um charme”, garante. Argola de madeira (R$ 0,80) + flor de semente (R$ 3) + musgo (R$ 4) + pinhas (R$ 0,80) + cesto de palha (R$ 7,50) + castiçal de cerâmica (R$ 3) + tinta spray (R$ 11,41 a 16,99)