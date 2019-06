'24 horas mais loucas da vida', diz mulher que invadiu a final

Título do Liverpool, os gols de Salah e Origi, o pênalti polêmico marcado a favor dos Reds logo no primeiro minuto... Muitos detalhes chamaram a atenção na final da Champions League da temporada 18/19. Dentre eles, certamente está a mulher que invadiu o gramado com um maiô que faz jus ao pagode da banda "O Troco", que ficou famoso anos atrás: todo enfiado.

Kinsey Wolanski virou uma celebridade quase que instântaneamente. Ainda durante o jogo, descobriram quem ela era e o seu Instagram. Como resultado da invasão, sua conta recebeu mais de 2 milhões de novos seguidores, mas depois foi hackeada.

O motivo que a fez invadir o campo naquela situação também foi revelado. Era tudo uma propaganda para o site e o canal no Youtube do seu namorado, Vitaly Zdorovetskiy. O mozão ficou extremamente satisfeito com o resultado da propaganda nada convencional. Seu canal na plataforma de vídeos ganhou cerca de um milhão de inscritos após o episódio e agora já acumula 10 milhões de seguidores.

Curiosamente, não é a primeira vez que Vitaly usa essa estratégia para chamar a atenção. Em 2014, foi ele quem invadiu o campo na final da Copa do Mundo aqui no Brasil. Alguns casais entram em cinemas, teatros e restaurantes. Este faz participação especial em grandes eventos esportivos.

Reveja o momento:



De acordo com o especialista em negócios esportivos, o nível de exposição que o site Vitaly Uncensored ganhou nesta final equivale a mais de R$ 15 milhões. A felicidade do namorado foi tão grande que, após o episódio, ele tuitou dizendo que "não consegue esperar para casar com Kinsey".

A invasora também está curtindo o momento e a fama. Ela, que é atriz e modelo, publicou em seu Twiter que está vivendo as suas 24 horas mais loucas de sua vida. Além disso, publicou uma mensagem motivacional. "Faça coisas que te assustem, saia da sua zona de conforto. Eu vivo pelos momentos que fazem meu coração disparar", tuitou.

Do things that scare you, go outside your comfort zone. I live for the moments that make my heart race ❤️ — Kinsey wolanski (@KinseyWolanski) 2 de junho de 2019

The craziest 24 hours of my life!!!! — Kinsey wolanski (@KinseyWolanski) 2 de junho de 2019

A único desdobramento desta fama repentina que deixou Kinsey triste foi o fato de ter tido sua conta no Instagram hackeada. Sua reação a isso foi publicar um vídeo se exercitando e mencionando a montanha-russa emocional que está vivendo.