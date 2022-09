30 mil pessoas participam de evento de ACM Neto em Camaçari

O candidato a governador ACM Neto (União Brasil) foi recebido por mais de 30 mil pessoas nas ruas de Camaçari na noite da segunda-feira (19), em uma carreata que acabou virando também caminhada pela quantidade de gente.

A carreata saiu da Praça dos 46, no Centro da cidade, e percorreu a Avenida Deputado Luís Eduardo Magalhães. Ao lado do prefeito Elinaldo Araújo (UB), Neto participou do evento e falou no palanque montado, chegando ao som do jingle de sua campanha, ACM Meu Amor, cantado pela camaçariense Karen Barros, de nove anos, que representou a Bahia no programa The Voice Kids.

"O que nós temos aqui na noite de hoje é uma prova de amor. Muito mais do que uma prova do amor de vocês comigo, é uma prova de amor com a nossa Bahia. Prova de amor que tenho testemunhado todos os dias nessa caminhada pela Bahia, na qual já visitamos mais de 300 municípios. Elinaldo, você está fazendo uma festa tão bonita e tão animada que só mostra que nós estamos no caminho da vitória do 44", disse Neto.

Elinaldo afirmou que se tratou do maior comício da história de Camaçari e relembrou sua história com o ex-prefeito de Salvador. "Eu vinha no carro com Neto emocionado e eu falei a ele: o povo de Camaçari te ama e respeita, como toda a Bahia. A minha trajetória para chegar à prefeitura teve o dedo direto do futuro governador ACM Neto, que vai se eleger no primeiro turno. Estamos a menos de 15 dias da eleição e é agora que vamos engrenar a quinta marcha. Vamos encher as ruas de azul para no dia 2 elegermos Neto pelo bem da Bahia", disse.

(Foto: Divulgação)

Neto lembrou que agora, na reta final da campanha, muita gente vai decidir seu voto. Ele pediu que os apoiadores peçam aos familiares e amigos que comparem os currículos dos candidatos ao governo da Bahia.

"Ainda existem pessoas que não decidiram o seu voto e que a decisão vai acontecer nesses próximos dias. Quero pedir a vocês e a toda a Bahia que provoquem uma reflexão importante às pessoas mais próximas. Peçam que elas comparem a história de cada um daqueles que disputam o governo do estado. Eu trago mais de 20 anos de vida pública e Camaçari sabe bem, porque é cidade irmã de Salvador, toda a transformação que fiz na capital. Pois agora eu quero fazer por toda a Bahia o que fiz por Salvador", afirmou.