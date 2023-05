300 livros são doados para projeto com detentos no Complexo da Mata Escura

Os detentos que estão alojados nas penitenciárias Lemos de Brito e Colônia Penal Lafayete Coutinho, do Complexo Penitenciário da Mata Escura, vão ter acesso a 300 livros, que serão doados às bibliotecas das unidades penais e ficarão à disposição para leitura.

As obras foram entregues na sede da Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap) pelos estudantes de Direito da Universidade Federal da Bahia (Ufba) e estagiários do Ministério Público do Trabalho (MPT) Eliza Maria da Silva Souza, Míriã Kelly Alves dos Santos e Ítalo Rafael Nascimento da Silva, que idealizaram e fizeram a arrecadação das publicações que vão compor o acervo do projeto para remição de pena pela leitura.

O material doado contempla títulos tanto da área jurídica quanto de literatura em geral. A entrega contou com intermediação do Ministério Público do Estado da Bahia, por meio da Unidade de Monitoramento da Execução da Pena (Umep), responsável pelo projeto ‘Academia Vai ao Cárcere’, em parceria com o MPT. A Seap fará o encaminhamento dos livros para as unidades.