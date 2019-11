4 mil: Bahia tem maior número de vagas abertas em concursos

Com 4.058 vagas abertas, a Bahia é o estado com maior número de oportunidades ofertadas em concursos públicos nesta semana em todo o Brasil, segundo levantamento feito pelo CORREIO. De Norte a Sul, o país tem, atualmente 25.985 oportunidades reunidas em 89 concursos.

A liderança da Bahia se deve à seleção da Polícia Militar - 1.250 postos - e ao processo seletivo para professores temporários da Secretaria Estadual de Educação (SEC) - 2.491 vagas . As inscrições para este último concurso se encerrariam na semana passada, mas foram prorrogadas até o dia 17 de novembro.

Todas as oportunidades são para o cargo de professor. A taxa de participação é de R$ 100 e a matrícula pode ser feita no endereço eletrônico: selecao.uneb.br/educbasicasec. O salário previsto no edital é de R$ 1.713,46 para uma carga horária de 20 horas semanais. No caso da PM, a remuneração prevista é de R$ 3,4 mil e as inscrições são realizadas no site ibfc.org.br ao custo de R$ 70. As vagas são para soldado, sendo 250 delas para o Corpo de Bombeiros.

Ranking

Em número de vagas, a Bahia é seguida pelos estados do Ceará (3.667), Mato Grosso (3.344), Goiás (2.395) e Maranhão (2.151). Confira destaques logo abaixo.

“As carreiras com maior quantidade de vagas são as administrativas, seguida de cargos das policiais e de militares”, estima o coordenador pedagógico do cursinho preparatório AlfaCon , Daniel Lustosa.

Aprovação

Para o especialista, o caminho para ser aprovado está em seguir as orientações dadas pelo próprio edital do concurso e começar a preparação o quanto antes, ainda mais quando seleção já foi lançada. Para ele, é importante conhecer o perfil da banca organizadora.





CERTAMES COM OS MAIORES SALÁRIOS Instituição Vagas Salário Escolaridade Prazo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul (TJ - MS) 10 R$ 27.363,98 Superior 03/12 Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF-MG) 14 R$ 20.530,01 Superior 11/11 Prefeitura de Itapiranga (SC) 36 R$ 18.444,39 Fundamental, Médio e Superior 14/11 Prefeitura de Matelândia (PR) 17 R$ 17.060,18 Fundamental, Médio e Superior 01/12 Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo (FO-USP) 01 R$ 16.454,57 Superior 16/03 Prefeitura de Saltinho (SC) 05 R$ 16.233,30 Médio e Superior 20/11





“As principais observações que os candidatos devem fazer na hora das inscrições são as exigências para o cargo desejado, carga horária, local de trabalho, salário, data e horário da prova, prazo de inscrição, dentre outros, para evitar surpresas ou frustrações”, completa.





ESTADOS COM MAIOR NÚMERO DE OPORTUNIDADES ABERTAS ESTA SEMANA

1. Bahia São 4.058 vagas abertas. Nos destaques estão os concursos para a Polícia Militar (1.250) e o Processo Seletivo Simplificado de contratação por tempo determinado de professores da rede estadual de ensino (2.491).

2. Ceará O estado nordestino acumula um total de 3.667 oportunidades abertas. A maior parte das vagas são para a Prefeitura de São Gonçalo do Amarante (1.568). Há vagas para os cargos de Professor, Médico e Agente. AS inscrições terminam no dia 23/11.

3. Mato Grosso No momento são 3.344 vagas abertas. O concurso para a Prefeitura DE Cuiabá responde pela maior fatia destas oportunidades. A seleção é para temporários nas áreas administrativa, saúde, educação e operacional.

4. Goiás São 2.395 vagas. A Prefeitura de Jataí é o certame com mais vagas. Ao todo, são 918 oportunidades para professor, técnico e operador, com salários de até R$ 2.865. As inscrições terminam no dia 25/11.

5. Maranhão O estado soma 2.151 vagas e a maior parte delas está no certame para a Prefeitura de Imperatriz (1.777), que tem oportunidades para todos os níveis de escolaridade. As inscrições começam hoje (11/11) e vão até próximo dia 10.





PRINCIPAIS ERROS DURANTE A PREPARAÇÃO

Estudar só com edital aberto Quanto antes o candidato iniciar a preparação, melhor. Não espere sair o edital para começar a estudar.

Focar só nas disciplinas que tem afinidade Não dá para resolver questões só das matérias que gosta. A preparação precisa ser mais intensiva, sobretudo, daquele conteúdo que o candidato apresenta mais dificuldade.

Não se planejar Preparação exige esquema, cronograma e planejamento. Monte um plano de estudos que contemple as disciplinas dentro do tempo que você tem para estudar.

Treino Não adianta só ficar na teoria. É preciso praticar. Não abra mão de fazer exercícios e simulados.