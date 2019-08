5 docerias de rua para se descobrir em Salvador

Nem sempre tirar os doces da dieta pode ser a opção mais saudável. Afinal, a alegria de provar um sabor adociçado pode servir como pausa para relembrar os lados mais leves da vida. Como costumo dizer, pausar é sempre também estar fazendo.

Não é difícil, porém, encontrar os restaurantes especializados em doces, tortas e mais sabores açucarados dentro de shoppings ou em outros estabelecimentos bombadeardos de barulhos. Na lista de hoje, vamos fugir dessas opções e falar apenas de docerias que podem ser encontradas nas ruas da capital baiana.

Já fiz uma lista especial com cafeterias criativas de Salvador, mas existem cantos repletos de doces diferenciados que podem deixar também aquele gostinho de se sentir em uma cafeteria – seja pelo aconchego do ambiente, pelas bebidas quentes e geladas ou até pelo próprio café aparecer no cardápio.

Conheça docerias não óbvias que podem nos fazer viajar para outros países, adocicar a vida com possibilidades pouco encontradas por aí e que, inclusive, contam com opções variadas de salgados para quem quer também equilibrar os gostos.

1. Confeitaria Thiago Sá | @confeitariathiagosa

Em uma parede com tijolos, pequenos pratos repletos de pinturas dentro e quadros de diversos tamanhos se misturam na Confeitaria Thiago Sá, que é também doceria aberta para os clientes. A cara vintage do espaço não abafa o tom industrial de partes do ambiente, mas apesar da decoração que deixa aquela vontade de sair fazendo cliques, o ponto alto de entrar na confeitaria é saber que os doces são baseados nas sobremesas francesas.

Bonsbons e macarons da Confeitaria Thiago Sá (foto Anne Dayse/divulgação)

Para quem quer provar macarons (R$ 6) de várias cores e outros bombons especiais (R$ 5) com a cara da França, o lugar é a melhor pedida. Para quem não curte muito açúcar e acha que doces podem ser facilmente enjoativos, basta focar nos entremets (R$ 16,90 - R$ 18), que são tortinhas da cozinha francesa. Os sabores vão do morango até o coco com manga. Creme de caramelo e avelã torrado são alguns dos sabores que se misturam.

No cardápio estão também os croissants (R$ 9,90) mais diferentes possíveis. Nas cores da própria massa, eles vão do preto ao rosa com toques de açúcar nas superfícies. É o universo dos sonhos para quem quer provar algo que provavelmente nunca viu igual.

➨ Endereço: R. Território do Amapá, 56 - Pituba.

➨ Horário de funcionamento: 12h às 20h30, em todos os dias da semana.

➨ Telefone: (71) 3033-5050.

➨ Faixa de preço: R$ 6 a R$ 20.

2. Dolce Glacê | @dolceglace

Apesar de focados em encomendas para festas, a equipe do Dolce Glacê tem um cantinho especial para receber clientes que querem os sabores na hora. Sempre com um jarro de plantas ou flores nas mesas e com detalhes que lembram uma casinha de boneca – como as janelas e estantes em tons rosa bebê que se repetem na varanda –, o espaço é a pedida ideal para quem realmente quer se acabar nos doces.

A sensação de conforto acontece na primeira pisada, mas é a vitrine de doces bem decorados que mostra o verdadeiro lado cuidadoso do espaço. Doces pequenos não ficam tão presentes. Torta búlgara (R$ 17), tartalete de cupuaçu (R$ 17,50) e tartalete de Ninho com Nutella (R$ 17,50) se misturam com diversas outras fatias de tortas (R$ 15) para quem deseja matar a vontade sem medo. Croissants (R$ 13,50) e cafés especiais também não ficam de fora das possibilidades.

As tortas da Dolce Glacê valem a visita à doceria (fotos de divulgação)

Bem fotografáveis, algumas bebidas ainda chegam com um toque especial: o seu nome escrito na superfície. E, apesar da vasta variedade de doces da Glacê, as opções se misturam também com tartaletes (R$ 17,50) e tortas (R$ 16,50) salgadas, além de saduíches e porções (R$ 20) de coxinhas, camarões empanados, bolinhas de queijo e quibes.

➨ Endereço: R. das Esperas, 30 - Pituba.

➨ Horário de funcionamento: das 13h às 20h, em todos os dias da semana.

➨ Telefone: (71) 4141-7886.

➨ Faixa de preço: R$ 10 a R$ 25.

3. De Além-Mar | @dealemmar

Pedida ideal para quem quer fugir dos doces mais conhecidos, a doceria De Além Mar já diz muito sobre si no próprio nome. Baseada nos sabores lusitanos, ela brinca entre os mais conhecidos em terras brasileiras e os que deixam o gostinho de estar em Portugal. Com área externa que dá de cara para as cores do Rio Vermelho, é possível provar os doces com a luz natural do sol baiano por perto.

Nas opções, estão desde quitutes com formatos diferenciados até fatias maiores. O líder nos pedidos é o pastel de nata (R$ 7), com recheio à base de leite, ovos e açúcar. O café expresso Delta (R$ 5) também é famoso no local. E você conhece aquele pastel Santa Clara em formato de tiras, pode preparar os olhos e a boca para um outro formato e gosto. Com amêndoas, o Santa Clara (R$ 7) do De Além Mar vem em um formato quase estrelar.

Os sabores da gastronomia lusitana estão no balcão do De Além Mar (fotos de divulgação)

Toucinho doce de ovos e gila? Tem também. Mas para quem quer opções salgadas, também lá estão elas. A Francesinha do Porto, com ovo e batata palha para acompanhar, serve como almoço para muitos visitantes. Para quem não conhece o prato, ele é uma espécie de sanduíche feito com dois pães e coberto com queijo.

➨ Endereço: Rua Odilon Santos, Vila 14, Rio Vermelho. | Ou no Shopping Paralela.

➨ Horário de funcionamento: terças a sextas, das 13h às 19h; sáb, das 10h às 18h; e domingo, das 13h às 18h.

➨ Telefone: (71) 99984-9048.

➨ Faixa de preço: R$ 7 a R$ 36.

4. Bianca Monteiro Confeitaria | @biancamonteiroconfeitaria

Quer se sentir em Paris? Na Bianca Monteiro Confeitaria não são somente os sabores que podem levar os clientes a essa viagem. Todo o ambiente foi inspirado na capital da França, indo desde os banquinhos e cadeiras repletos de detalhes até os objetos em branco e dourado das estantes.

Indo da decoração à construção, é difícil não se sentir em outro canto do mundo. Mas o diferente não está somente no espaço – que recebe também eventos (para 300 pessoas). Para começar, muitas das bebidas do local parecem sobremesas completas. O Mocha de Avelã e o Chocolate Quente com Chantilly são algumas das opções. As cervejas artesanais e os vinhos também não ficam de fora.

Nas opções de doces finos estão os feitos com óreo e o morango coberto (R$ 5,50). Até churros (R$ 4,50) está incluso nas opções, mas para quem quer uma fatia de Torta, pode ir de ninho com nutella até a de damasco (R$ 16,50). O carro-chefe das tortas, porém, a Red Velvet.

Doceria à parisiense na Bianca Monteiro Confeitaria (fotos de divulgação)

➨ Endereço: Alameda dos Sombreiros, 1110 - Pituba.

➨ Horário de funcionamento: de segunda a sexta, das 12h às 22h; sábados, das 9h15 às 20h; e domingo, das 08h às 22h.

➨ Telefone: (71) 3012-1046.

➨ Faixa de preço: R$ 4,50 a R$ 20.

5. B-Vegan Gastronomia Vegetariana | @bvegan.gastronomia

A B-Vegan surge na lista como uma opção para quem quer degustar de doces veganos. Apesar de ser mais conhecida como hamburgueria – com coxinhas e outros salgados nas opções –, engana-se quem pensa que o local tem apenas algumas opções de sobremesas básicas. Doces e tortas fazem a festa no cardápio do espaço vegetariano (que apresenta opções veganas diversas).

É possível encomendar tortas inteiras ou provar das fatias. Todas são zero lactose e zero ovo e os sabores vão desde a torta de pêssego até a de cupuaçu, chocolate e castanhas. Cupcakes de diversos sabores e trufas, como a de amendoim, também não ficam de fora do cardápio.

Nada de leite ou ovos nas receitas da B-Vegan (fotos/divulgação)

Para quem quer algo um pouco menor em quantidade, a sobremesa de chocolate tipo Danette pode ser a melhor pedida. Nos ingredientes estão creme de chocolate, chantilly vegano e doces artesanais de maracujá, ameixa, caramelo ou morangos.

➨ Endereço: R. Dias d'Ávila, 109 - Barra.

➨ Horário de funcionamento: das 16h às 22h, de terças a domingos.

➨ Telefone: (71) 3022-2450.

➨ Faixa de preço: R$ 16 a R$ 39.

EXTRA: o Rango Vegan é mais uma opção para quem busca uma variedade de sobremesas veganas.