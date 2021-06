5 sites para analisar ações e investir no mercado financeiro

Não se esqueça nunca desse mantra: antes de investir em renda variável – cujos ativos mais populares são as ações – é importante estudar a fundo a saúde financeira e o comportamento daquela empresa ou fundo no qual você está apostando parte do seu patrimônio.

No capítulo anterior dessa série do CORREIO voltada para investidores iniciantes, abordamos as duas vertentes de análise de ações mais utilizadas no mercado financeiro: o método técnico e o método fundamentalista. E porque cada um deles é mais apropriado a um tipo de investidor.

Porém, antes de procurar o seu consultor de investimentos para conversar sobre seu patrimônio – lembre-se, recorrer a um profissional especializado é fundamental – ou até mesmo durante o processo, faz bem se familiarizar com algumas linguagens e gráficos do mercado de ações.

São incontáveis os termos, siglas, gráficos e cálculos usados para, no final das contas, avaliar se uma empresa está performando bem ou não. Obter conhecimento sobre essa sopinha de letras e de indicadores pode ajudar muito na hora de tomar decisões ao lado do seu assessor.

Mas, graças ao avanço da tecnologia, a internet está aí para nos ajudar nesse ponto. E o que não faltam são portais que compilam informações sobre empresas e suas ações – balanços, fluxo de caixa, análise de governança, histórico de preços e por aí vai.

Por isso, vamos passo a passo: neste capítulo, você conhecerá cinco sites e serviços que divulgam informações detalhadas sobre ativos de renda variável, como ações e os Fundos de Investimento Imobiliário (FII).

Para que servem?

Antes de lista-los, não custa nada uma breve recapitulação: explicamos o que são análises técnica e fundamentalista nessa matéria do CORREIO.

Porém, de forma muito resumida, a análise técnica investiga a variação do preço das ações ao longo do tempo para antecipar tendências. Busca, assim, definir quando vale a pena comprar ou negociar títulos de renda variável.

Já o método fundamentalista estuda fluxo de caixa, balanços patrimoniais, presença no setor, concorrência. Enfim, aborda uma série de indicadores econômicos e de mercado sobre a saúde da empresa para apontar companhias com potencial de crescimento.

O que precisam ter?

De forma geral, os bons sites voltados para análise de ações precisam trazer dados extraídos de documentos oficiais emitidos pelas empresas. Ou seja, informações de balanços patrimoniais, demonstrativos de resultados, fluxo de caixa, entre outros.

Além disso, precisam apresentar cotações históricas das ações, informações sobre pagamentos de dividendos, dados sobre liquidez dos ativos, sócios majoritários e políticas de investimento – se a companhia é agressiva ou precavida, por exemplo.

Para completar, o ideal é que os sites também apresentem esses dados organizados em períodos históricos à escolha do cliente: trimestral, anual ou até mesmo ao longo das últimas décadas.





5 sites para analisar ações





1) Site da B3

Sim, isso mesmo, o site da própria Bolsa de Valores do Brasil. Por que não? A página da B3 traz dados completos referentes aos balanços apresentados pelas empresas à própria instituição. Além disso, mostra em tempo real informações sobre preços de negociação, valorização ou não do ativo que você tem interesse.

Se o seu objetivo é ter em mãos os próprios relatórios financeiros emitidos pelas empresas e pela própria Bolsa, esse é o canal. A B3 é uma empresa privada, de capital aberto – ou seja, ela mesma vende suas ações – que tem o papel de fiscalizar e monitorar as demais.

2) Status Invest

Em termos de navegabilidade, esse é o melhor site disponível na internet para análise de ações. Os painéis são interativos e de fácil entendimento – o usuário pode abrir os dados, que são bem organizados, de forma intuitiva.

Além disso, o site oferece uma gama de tutoriais e glossários sobre as informações que oferece, de forma que quem acessa pode tirar rapidamente a dúvida.

Um diferencial do site é que ele apresenta períodos históricos longos, ideal para quem deseja investir a longo prazo, por exemplo. Ainda permite fazer comparações entre mais de um ativo sem precisar abrir várias janelas, entre outros requintes.

3) Fundamentei

O nome do site já dá a entender para que ele é voltado: proporcionar a análise fundamentalista das ações. Oferece também um ranking dos melhores ativos brasileiros, elaborado por votação dos usuários do site.

O serviço também traz informações sobre a governança das empresas, cruzando dados de reclamações de consumidores através do site Reclame Aqui e dos funcionários da companhia, através do GlassDoor.

Como um diferencial, o site oferece em suas redes sociais conteúdos educativos e sobretudo analíticos, usando dados do portal. Destaque para o canal de YouTube, no qual o fundador do site, Eduardo Cavalcanti, apresenta orientações aos investidores.

4) Fundamentus

Esse é um site brasileiro e gratuito, voltado para os ativos vendidos na B3. Basicamente, oferece tabelas com todas as informações importantes para uma boa análise fundamentalista de forma bem resumida e prática.

Não oferece tantos dados em tempo histórico e a navegação não é tão intuitiva quanto a de alguns concorrentes, mas ganha pelo fato de ser rápido e, sobretudo, gratuito. Se você tiver com qualquer dúvida sobre uma informação importante da ação, basta digitar o código dela e terá tudo à mão de forma prática.

Ele apresenta bons dados sobre dividendos, quantidade de ações negociadas, dívida bruta, ativo total, ativo circulante, receita líquida, entre tantos outros instrumentos de análise. Infelizmente, tudo de forma numérica e sem tantos tutoriais.

5) Investing.com

Esse é um conglomerado internacional com informações e notícias sobre o mercado financeiro. Oferece um serviço extremamente amplo, focado não apenas nas ações vendidas na Bolsa de Valores brasileira, mas também de outros países.

O Investing é gratuito e também traz informações em tempo real sobre as movimentações dos ativos, além de outros índices econômicos tanto do cenário macro – taxa de juros do Brasil, inflação, taxa de câmbio – como da própria Bolsa – Ibovespa, S&P 500 e tantos outros.

Além disso, se o seu objetivo é analisar os balanços e outros dados financeiros sobre a saúda da empresa, ele possui uma ferramenta mais prática. Basta você fazer uma busca pelo código da companhia e lá estará uma série de tabelas.