60+ Atrás do trio só não vai quem não se cuida; veja como se preparar

É um folião com 60 anos ou mais e não quer ficar de fora do Carnaval? Então vale a pena conferir a lista de dicas que o CORREIO preparou com especialistas de diferentes áreas para ter uma festa saudável e segura. Afinal, “o Carnaval é para todos”, defende o geriatra Márcio Peixoto. “A alegria é para todo mundo, mas existem cuidados que precisamos ter”, lembra.

Estes cuidados vão desde uma alimentação equilibrada, ao uso do calçado mais adequado e inclui os locais mais estratégicos para aproveitar a folia. “A função do médico é orientar e minimizar riscos. Mas a decisão final de curtir ou não o Carnaval é de cada um”, explica o cardiologista Alexsandro Fagundes.

Os riscos aumentam à medida em que a idade aumenta, mas existem benefícios trazidos pela festa. A “autonomia e o desejo de se manter ativo, conectado com grupos e amigos” são alguns deles, destaca a nutricionista Gildete Fernandes. “Os benefícios são principalmente de ordem subjetiva, envolvendo seu bem-estar pessoal”, reforça o ortopedista Luis Alfredo Gómez. Dito isto, vamos às dicas.

Ortopedia (Luis Alfredo Gómez)

Faça alongamentos antes e depois da folia. É fundamental estar bem condicionado, pois é perigoso ir sem isso a uma festa de rua que exige maior esforço.

Tenha uma alimentação saudável à base de frutas e carboidratos, evitando frituras e alimentos de difícil digestão. A banana, por exemplo, é excelente contra a fadiga muscular.

Mantenha-se sempre hidratado do início ao fim da festa. A desidratação causa tonturas e desmaios, podendo até provocar fraturas com a queda.

Use o calçado adequado para sua pisada (neutra, supinada ou pronada). Dica: deixe os calçados novos para estrear em outro momento, pois leva tempo para se “moldar” aos pés.

Nutrição (Gildete Fernandes)

Priorize alimentos que liberam energia por mais tempo. Exemplo: batata-doce, aipim, inhame, fruta pão; banana cozida com canela, sementes e oleaginosas (castanha, amendoim, nozes). Enriqueça as preparações com aveia, mel ou açúcar mascavo.

Coma proteína de alto valor biológico, como ovos, carnes brancas, iogurte integral, queijos magros. Adicione azeite de oliva às preparações.

Evite alimentos ou misturas que não tenham sido experimentados antes.

Prefira os alimentos integrais como as massas, arroz, lentilha, ervilha, grão de bico.

Beba pelo menos 2 litros de água mineral por dia.

Cardiologia (Alexsandro Fagundes)

Certifique-se de que sua saúde está ok. Não vá para a rua se sentindo mal, com dor, palpitação ou escurecimento da vista.

Não suspenda seus remédios, não há justificativa para isso porque eles não vão cortar o efeito do álcool. Alguns remédios controlados são, sim, incompatíveis com a bebida, mas o indicado é não beber.

Hidrate-se bem, a desidratação é fácil de acontecer ao longo do dia, no sol, pulando, suando, e tomando bebida alcoólica (que desidrata).

Ao sentir alguma coisa, procure assistência imediatamente, Não protele o socorro se tiver mal-estar, já que mais adiante pode estar em um local pouco acessível e ser tarde demais.

Fisioterapia (Caetano Souza)

Mantenha uma rotina de exercícios durante todo o ano e não só para o Verão e o Carnaval, assim terá uma vida saudável e não só no Carnaval.

Aqueça antes de cair na folia com uma leve caminhada, e após chegar em casa faça alongamentos suaves para quebrar as tensões geradas durante o percurso. O Carnaval pode ser visto como atividade de intensidade moderada a alta.

Além de usar um calçado adequado como um tênis com amortecimento, priorize roupas leves que permitam a troca de calor mais fácil.

Dance porque nesse estimulo aeróbico é onde ganhamos consciência corporal, melhoramos o equilíbrio e a autoestima.

Geriatra (Márcio Peixoto)

Conheça suas limitações. Tenho problema de mobilidade e tontura, será que o ideal é estar na rua, no bloco, ou no camarote? Se adeque de forma segura.

Cuidado com o uso excessivo de bebidas alcóolicas ou energéticos, principalmente pessoas que usam remédio para o coração e depressão. Tire as dúvidas com seu médico.

Evite salto alto e sandálias soltas no pé porque você pode desequilibrar. Use roupas que ajudem na circulação e transpiração do corpo.

Vá com a mente aberta para o Carnaval e tente entender que as coisas mudam. Aceite o mundo como ele é. Ser saudosista não pode ser motivo para frustração e depressão.