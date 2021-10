7 conto? 20 coisas que dá para comprar pelo preço do litro de gasolina 

Você já parou para pensar quantas coisas poderia comprar pelo preço do litro de gasolina? Com o novo aumento da Petrobras nas refinarias, a partir desta terça-feira (26), o preço dela na bomba chegou a ficar R$ 1,15 mais caro nos postos da capital baiana – passou de R$ 5,95 para R$ 7,10. É o segundo aumento em 17 dias feito pela empresa - o 11º do ano.

Agora, para abastecer um tanque médio, de 50 litros, é preciso pagar R$ 57,5 a mais que na segunda-feira. Já para encher o tanque, o gasto vai para R$ 355, o mesmo que 74,1% do valor de uma cesta básica na capital baiana, que estava em R$478,86, em setembro, de acordo com os últimos dados do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese). No acumulado de 2021, a gasolina subiu 74,79%, segundo levantamento do Sindicato do Comércio de Combustíveis, Energias Alternativas e Lojas de Conveniências da Bahia (Sindicombustíveis-BA).

O litro da gasolina já está mais caro que o quilo do arroz (R$ 4,29, da marca Tio João) e que o quilo de feijão, (R$ 5,99) de acordo com o aplicativo Preço da Hora, mas não mais do que o óleo de cozinha, que chega a R$ 9,69 a embalagem de 900 ml. Quem abrir mão do combustível garante também metade do café do mês (da caixa Mellita Tradicional, de 500g) ou a carga do celular na conta de luz ou duas latas de cerveja Heineken de 250 ml – com troco.

Com R$ 7,10 de gasolina também dá para ir de carro do Shopping Barra até o Shopping da Bahia, no Caminho das Árvores, e ficar no meio do caminho de volta, para os veículos econômicos, que rodam entre 15 a 17 km/l, pois a distância do percurso é de 20 quilômetros. O custo do trajeto completo, nesse caso, seria de R$10,65, considerando o valor mais caro do combustível. Para os carros que bebem mais, ou seja, fazem entre 6 a 8 km/L, a viagem custaria, no mínimo, R$ 23,6. De ônibus, esse caminho de ida e volta sairia por R$ 8,80 – 17,3% a 62,7% mais barato, respectivamente.

Com o valor de cinco litros, você compra um quilo de patinho. Já com o tanque cheio, dá para pagar o plano de saúde de duas pessoas de 40 a 49 anos, pelo Planserv, ou um mês de aluguel em uma kitnet em Brotas, sem mobília, mas com cama e fogão. Com os 50 litros, ainda é possível bancar metade do trajeto de ida e volta de uma passagem área para São Paulo ou Rio de Janeiro, em junho de 2022, pela Latam. Também dá para casar duas vezes no cartório.

O que dá para comprar pelo preço da gasolina**:

Com 1 litro de gasolina

1,5 kg de arroz Tio João, com troco de R$ 0,60 - R$ 4,29/kg

1 kg de feijão Kicaldo, com troco R$ 1,10 – R$ 5,99/kg

1kg de macarrão, com troco de R$ 2,10 – R$ 2,50/500g

2 latas de Heineken 250 ml, com troco de R$ 1,70 – R$2,69 a lata

2 kg de farinha de trigo, com troco de R$ 1,35 – R$ 2,87/kg

3 kg de açúcar, com troco de R$ 1,40 – R$ 1,88/kg

2 caixas de leite condensado, com troco de R$ R$ 1,15 – R$ 2,97 cada

3 meias passagens de ônibus, com troco de R$ 0,50- R$ 2,20 cada

Com 2 litros de gasolina

1 acarajé com refrigerante

Uma caixa com 30 ovos – R$ 12,99

2 kg de coxa de frango Seara – R$ 12,49/kg

Com 3 litros de gasolina

1 mês de assinatura no Spotify – R$ 19,90

Com 4 litros de gasolina

1 mês de assinatura na Netflix – R$ 25,90

Com 5 litros de gasolina

1 kg de patinho – R$ 34,99

5 garrafas de vinho Pérgola – R$ 6,99/cada

Com 18 litros de gasolina

1 garrafa de vodka Ciroc – R$ 129,90

Com 50 litros de gasolina (tanque médio completo)

1 mensalidade do Planserv para duas pessoas entre 40 e 49 anos – R$ 174,08 cada

1 mês de aluguel em um kitnet em Brotas, com cama e fogão, com troco de R$55 - R$ 300/mês

½ de um trecho de ida e volta para São Paulo e Rio de Janeiro – R$ 748

Casar duas vezes no cartório - R$ 178,86 cada

**Com base nos preços do aplicativo Preço da Hora

*Sob orientação da chefe de reportagem Perla RIbeiro