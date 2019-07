A Dona do Pedaço: Britney é humilhada por Abel após revelar que é trans

Cansada de resistir às investidas de Abel (Pedro Carvalho), Britney (Glamour Garcia) vai abrir o jogo com o português em “A Dona do Pedaço”. Nos próximos capítulos, a loira revelará que é transexual e será humilhada.

De acordo com informações do blog de Patrícia Kogut, os dois sairão juntos e Abel voltará a se declarar. "Eu vos amo, sempre vos amei. Sobre a Terra não há criatura que mais mereça meu coração e sei que tens o mesmo sentimento por mim".

Apaixonada, Britney decidirá que chegou o momento de revelar toda a verdade e dirá que existe um detalhe sobre ela que o chef não conhece, mas Abel não ligará e abraçará a irmã de Rock (Caio Castro). Neste momento, ele sentirá um volume e recuará. A funcionária de Maria da Paz (Juliana Paes), então, abrirá o jogo.

"Eu sou trans. Ufa, saiu! Foi difícil dizer, mas tomei coragem e falei. É isso, Abel. Eu sou trans. Fui criada como Rarisson. Mas sempre me sentia estranha, inadequada no corpo masculino, então, fui estudar no interior com uma bolsa e me aceitei. Fiz a transição, tomei hormônios, me tornei mulher", conta ela.

Abismado, ele ele se recusará a acreditar. "Não entendi. Trans... como assim, trans? Estou cá a refletir, tentar entender. O que realmente a menina quer me dizer?". Então, a loira explicará: "Essa coisa estranha que você sente. É que eu nunca tirei o... o dito cujo".

Ela explicará que nem todas as pessoas trans fazem, obrigatoriamente, a cirurgia de redesignação sexual:

- Mas isso não muda nada, eu sou mulher. Tenho documentos como mulher, minha identidade é feminina. É isso que interessa. Sou mulher.

- Mas não. Não. Mulher? Não é mulher coisa nenhuma. Eu sempre disse que para mim ou é homem ou é mulher. Ainda mais se você tem o dito cujo! Não é mulher!

- Abel, entenda. Eu demorei pra dizer a verdade porque te amo!

- Sai de perto. Como pode se aproximar de mim, me enganar, se você é um despropósito, um erro? Não há transição. Você para mim é homem.

- Homem? Tá vendo barba, cabelo, bigode?

- Eu senti coisa pior! Muito pior para um gajo macho como eu. Eu... eu devia dar uma surra em você, por ofender minha dignidade. Mas nada farei. Quero distância de você. E lá na fábrica, não ouse se aproximar! Frankenstein!