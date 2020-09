A Fazenda: com analogia ao futebol, Cartolouco sugere ser bissexual

Há mais de uma semana em confinamento, os participantes da 12º edição de A Fazenda já começam a se aproximar mais. É o caso do repórter Cartolouco e a digital influencer Stéfani Bays. A dupla protagonizou uma conversa tranquila na última segunda-feira, 14, sobre suas orientações sexuais. Como era de se esperar, logo os dois deixaram a bola rolar entre eles e se revelaram bissexuais.

Enquanto cozinhava, Cartolouco viu Bays entrando na cozinha e logo a chamou para uma conversa distraída. "Fala jogadora, jogadora cara, camisa 10", no que Bays correspondeu a brincadeira. "Eu jogo em dois times, às vezes", avisou de forma discreta informando que tanto se relacionava com homens do que com mulheres.

O repórter esportivo riu e afirmou “jogar às vezes a partida”, no que surpreendeu Bays. "Tu é do mesmo time que eu?", pergunta. O peão responde com o exemplo do GreNal - clássico futebolístico entre os times Grêmio e Internacional. "Sou raramente GreNal, sou mais Grêmio do que Inter, mas às vezes, é um pouquinho de Inter", continuou.

Bays logo mandou a pergunta na lata: "Estamos falando da mesma coisa?", questionou, no que recebeu uma resposta afirmativa do colega de casa. "Acho que sim, talvez... da vida amorosa? Sim", reafirmou o jornalista. Feliz com a declaração do participante, Bays o abraçou animada. "Você é perfeito! Entenda", brincou.





Reportagem originalmente publicada em O Povo