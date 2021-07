À Flor da Pele: editorial cria looks inspirados nas cancerianas

Sensíveis, intuitivas e acolhedoras. As cancerianas são vistas como as mulheres mais emotivas do zodíaco. Tudo fica à flor da pele para elas. Regidas pelo elemento água, são descritas como românticas, ligadas a família e com uma certa dose de nostalgia na alma, mas sem perder a noção de seu tempo. Decidimos homenagear esse signo do horóscopo, que domina parte do mês de julho, propondo uma releitura fashion para essas características astrológicas. Como se vestiria uma típica canceriana? Looks sem conexão afetiva com sua essência com certeza não fazem parte do seu acervo. Podem até usar uma saia herdada da avó, porém dando aquele toque contemporâneo com uma peça jeans, ou acessórios mais criativos. Afinal, elas possuem um senso aguçado para captar novidades. Você é uma canceriana? Vem ver se rola sentimento com as produções que criamos pensando em você.





Atemporal (LOOK 1)

Conciliar passado e presente é algo que caracteriza o estilo da canceriana. Pensando nisso, propomos esse look em que usa duas peças vintage (casaco e bolsa) combinados com body de paetês brancos, calça jeans cintura alta e salto bloco preto. Pra arrematar um colar dourado.

Pitada criativa (LOOK 2)

Nesta produção impera os tons candy e todo o clima romântico que ele evoca em um vestidão bem leve. Para mostrar que toda mulher regida pelo signo do caranguejo tem seu lado criativo e ousado, usamos uma pochete estruturada envernizada bem atual para acinturar o vestido.





Fuga nostálgica (LOOK 3)

Aquela escapada para um desejo mais contemplativo para o curtir o tempo e se deixar levar um pouco pelos sonhos faz parte da canceriana. E para esses momentos, imaginamos um visu com os pés no passado: um vestido de tweed com gola peroladas (super clássico) e casaquinho vintage estampado com botões forrados. Bem lady!







Ficha Técnica: Fotografia:Gabriel Cerqueira (@cerqueirafoto) e Thiers Ferreira (@thiersfs) Produção de moda: Paula Magalhães (@paulamagalhaes1) e Leo Amaral (@leo_amaral) Modelo: Beatriz Cintra (@biascintra) da Home Model (@homemodelssa) Locação: A Cafeteria Botânica (@acafeteriabotanica) Todos os looks são da Renner (@lojasrenner) e Brechó da Betty (@brechodabetty)