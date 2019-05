A Gente Se Vê Ontem, filme produzido por Spike Lee, estreia na Netflix

Produzido por Spike Lee, o filme A Gente se Vê Ontem chegou nesta sexta-feira (17), à Netflix. No longa, o cineasta norte-americano continua colocando o dedo na ferida do racismo. A direção é de Stefon Bristol, que desenvolve um drama adolescente que mistura a temática com ficção-científica e viagem no tempo.

Bristol é pupilo de Lee, que recentemente ganhou o Oscar pelo roteiro de Infiltrado na Klan. Eden Duncan-Smith ("Annie") e Astro ("Caçada Mortal") lideram o elenco.

Na trama, a genial C.J (Eden Duncan-Smith) e seu melhor amigo Sebastian (Dante Crichlow) têm tudo para virarem os novos Einsteins, com suas pesquisas sobre máquinas no formato de mochilas capazes de voltar ao passado. Contudo, após o irmão da garota ser assassinado pela polícia, sua missão ganha um novo e urgente objetivo: salvar a vida do jovem a qualquer custo. O filme é uma aventura de ficção científica que fala sobre família, diferenças culturais e a necessidade universal de corrigir os erros do passado.

O filme aborda o movimento ativista Black Lives Matter e uma de suas principais causas, a brutalidade policial. O personagem de Astro é morto pela polícia apesar de estar desarmado e não ter reagido às ordens dos oficiais, circunstâncias similares a vários casos ocorridos nos EUA nos últimos anos. Esta não é a primeira parceria entre Spike Lee a Netflix. O serviço de streaming produziu Ela Quer Tudo, série inspirada no filme de 1986 de Lee, que estreia segunda temporada este ano. O próximo filme do cineasta, um drama de guerra, também será com a Netflix.

Veja o trailer: