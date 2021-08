A moda freestyle dos skatistas

Aos 13 anos, Rayssa Leal não só ganhou uma medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Tóquio como ajudou a mostrar que o skate não se prende a rótulos de gênero ou idade. A “fadinha” escreveu seu nome na história e tem ajudado a popularizar mais ainda o esporte no Brasil, que merece ser reconhecido por sua importância. Na estreia da modalidade em uma Olimpíada, o país ganhou três medalhas de prata (além de Rayssa, ainda teve os atletas Pedro Barros e Kelvin Hoefler). Inspirados em todo esse fenômeno, recriamos looks que refletem o estilo de vestir dessa tribo urbana cheia de atitude. Eles amam o conforto, tênis e acessórios como o boné. Vamos embarcar nesse movimento?!

Mix poderoso

Se tem uma peça que caracteriza o estilo dos skatistas é a calça larga. Escolhemos uma camuflada de moletom para fazer uma mistura de estampas com camisa de animal print, mais pochete colorida e top faixa. O boné arremata o visual.

Sobreposição esperta

A camiseta cropped larguinha sobrepõe o vestido justinho em uma pegada bem noventinha. O chapéu bucket, o acessório do momento, finaliza o look com o óculos de sol.

No rolê

A tradicional calça cargo em versão mais ajustada entra em cena, para provar que nem só de peças largas vive o guarda-roupa da skatista. Camisa tie dye sobrepõe camiseta neon e a pochete de transpassada dá toda uma bossa.

Fotos Gabriel Alencar (@gabriel_ftx) | Produção de Moda Paula Magalhães (@paulamagalhaes1) e Leo Amaral (@leo_amaral) | Modelo Vitória Seidell (@vittoria_seidell), da Agência 40 Graus (@40grausbahia) |

Todos os looks são da Riachuelo (@riachuelo) exceto a pochete colorida, óculos de sol e calça preta que

pertencem a Renner (@lojasrenner)