A porteira se fechou: a derrocada do cantor de sucesso que aderiu ao bolsonarismo extremista

Em um dos memes mais viralizados da sexta-feira (20), o jornal eletrônico Sensacionalista, famoso pelas sátiras políticas, resumia o auge do inferno astral vivido pelo cantor Sérgio Reis desde o último domingo: “Menino da porteira acorda de madrugada para deixar a Polícia Federal entrar”. A referência ao personagem da canção que se tornou sucesso na voz do artista serviu para noticiar, com humor, o cerco deflagrado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) contra ele e mais nove suspeitos de ameaçar a democracia.

Nas primeiras horas da manhã, a PF havia dado início ao cumprimento de 29 mandados de busca e apreensão contra os alvos da ação autorizada pelo ministro do Supremo Alexandre de Moraes. Além de Sérgio Reis, a lista incluía também o deputado federal Otoni de Paula (PSC-RJ). As medidas foram solicitadas pela Procuradoria-Geral da República (PGR), em um novo inquérito aberto com aval do chefe do órgão, Augusto Aras.

Ao pedir as buscas contra o cantor, a PGR destacou que ele quis “afrontar e intimidar os poderes constituídos”. Em síntese, ameaças diretas de travar o país por 72 horas para pressionar o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), a aceitar o pedido de impeachment contra ministros do STF. O ponto de partida da ofensiva surgiu seis dias antes, quando circularam nas redes sociais um áudio e um vídeo que levaram Sérgio Reis ao olho do furacão.

Naquele sábado, o artista decidiu convocar uma greve nacional de caminhoneiros para protestar contra os 11 ministros do STF. Em tom de ameaça, disparou: “Nada vai ser igual, nunca foi igual ao que vai acontecer em 7, 8, 9 e 10 de setembro, e se eles não obedecerem nosso pedido, eles vão ver como a cobra vai fumar, e 'ai' do caminhoneiro que furar esse bloqueio”. Na sequência, deu mais munição contra si. “Se em 30 dias eles (os parlamentares) não tirarem aqueles caras (do STF), nós vamos invadir, quebrar tudo e tirar os caras na marra”, emendou.

Maré contrária teve início com vídeo divulgado no dia 14

A partir dali, a porteira do menino começava a se fechar para ele, impulsionada pelo clima de tensão entre o presidente Jair Bolsonaro e parte do Supremo. O mesmo conflito já havia levado à prisão o ex-deputado federal Roberto Jefferson, presidente nacional do PTB, também acusado de incitar atos antidemocráticos e ataques aos Poderes. Acostumado ao noticiário positivo, fruto de um bem sucedida carreira como cantor sertanejo e ator de novelas de grande audiência da Globo e da extinta Manchete, três vezes vencedor do Grammy Latino, Sérgio Reis, aos 81 anos, sentiu o impacto das declarações.

No último domingo, em entrevista ao blogueiro bolsonarista Oswaldo Eustáquio, Sérgio Reis chorou. Disse que jamais teve intenção de agredir ninguém. Um dia depois, a esposa do cantor, Ângela Bavini, afirmou à colunista Mônica Bergamo, da Folha de S.Paulo, que o marido estava deprimido e acometido por uma crise de diabetes . Enquanto isso, parceiros na música, como Renato Teixeira, manifestavam decepção com a postura. Guarabyra, Maria Rita e Guilherme Arantes anunciaram a desistência de participar do novo álbum do artista.

Até então, Sérgio Reis passava incólume pelo apoio incondicional a Bolsonaro, de quem se tornou próximo após ser eleito deputado federal pelo PRB de São Paulo em 2014. Nos quatro anos seguintes, ele e o então parlamentar se tornaram amigos nos corredores da Câmara. A ação do STF mudou o quadro.

Horas após a visita da PF, gravou uma entrevista ao programa Domingo Espetacular, da Record, que iria ao ar dois dias depois. Nela, admite o custo pago: “Eu errei. Quero pedir desculpas, até ao Supremo. Sou uma pessoa que só pensa bem dos outros. E agora estão querendo acabar comigo como se eu fosse bandido. Eu não sou bandido. Falei bobagem. Pensei que não teria essa repercussão”. Mas teve.