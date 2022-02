O Maluco Beleza não está mais entre nós, isso é certo. Enquanto alguns acreditam que ele morreu, outros afirmam que o cara foi levado por um disco voador e está explorando as estrelas com seu Plunct Plact Zum. De qualquer forma, o Carimbador Maluco não deve ter sabido das coisas que o cantor Ed Motta falou sobre a lenda do rock brasileiro. O sobrinho de Tim Maia não respeitou a ausência do baiano e resolveu disparar informações equivocadas e agressões verbais que desrespeitam a história do artista, seu legado, sua família e a legião de fãs. Mesmo assim, pessoas que conviveram com ele resolveram não deixar barato e soltaram o verbo. A Sociedade Alternativa contra-ataca!

“Não quero que ninguém goste do pai do rock. É um direito. Porém, é preciso ter respeito por um artista que construiu um legado e não está mais aqui, apesar de estar muito mais vivo que muitos artistas vivos, incluindo Ed Motta, uma caricatura do jazz e do soul music americano”, diz Sylvio Passos, amigo pessoal do cantor de A Maçã, guardião de itens raros, parceiro musical e presidente do primeiro fã clube que tinha o próprio cantor como sócio.

Há uma semana, durante uma live, Ed Motta não poupou palavras contra o pai do rock nacional. “Tem uma falha de caráter terrível na vida dele: ele foi funcionário de gravadora, ou seja, ele trabalhou contra os colegas. Então, fuck! Era uma puta duma merda, ruim pra caralho musicalmente, ruim pra caralho de tudo. Quem fazia o que ele tinha de mais brilhante, que era o texto, era o Paulo Coelho. Então, esse cara era um idiota, bicho”, profanou Motta.

Sylvio rebate: “Quem é este cara para falar estas coisas? Ele não parou para pensar em nenhum momento nas filhas, na família, nos fãs, nos músicos e produtores que conviveram com a metamorfose ambulante da música brasileira? ”, completa Passos, que estava tomando seu whisky da noite quando viu o vídeo. “O Jack Daniels desceu torto, bicho. Doeu no peito. Tentei ver [o vídeo] de novo, mas não consegui”, conta.

Sylvio Passos conviveu com o Maluco Beleza até sua morte

Como disse Ed Motta, o Maluco Beleza trabalhou na CBS e teve uma parceria importante com o escritor Paulo Coelho. Contudo, as coisas não foram bem assim como ele declarou. Sem grana e sem conseguir emplacar no Rio de Janeiro, o baiano, precisou retornar a Salvador. Contudo, o cantor de Tente Outra Vez já havia tocado com Jerry Adriani, que convenceu o dono da CBS a dar um emprego ao astro soteropolitano, que acabou produzindo três discos de Jerry. E, inclusive escrevendo a canção de maior sucesso do artista da Jovem Guarda, Doce, Doce Amor, a mais tocada de Adriani no Spotify.

Foi também na CBS que o cara, sem o consentimento da gravadora, gravou e produziu o LP Sociedade da Grã-Ordem Kavernista Apresenta Sessão das 10, junto com Miriam Batucada, Sérgio Sampaio e Edy Star. Pouco tempo depois de lançado, a CBS recolheu os discos e demitiu o produtor “anarquista”, contradizendo o que Ed Motta afirmou (que Raul era “amigo de gravadora”). Hoje, o disco virou um produto raro e cult, valendo mais de R$ 1 mil, o exemplar.

“Ed Motta não sabe o que fala. Ele não sabe, não leu nada e disse o contrário de tudo. Ele sempre foi a mosca na sopa das gravadoras. Tanto que passou por todas elas e ninguém queria mais o pai do rock, pois peitava todas elas”, lembra Sylvio.

Ed Motta também entrou num caminho perigoso: criticar não apenas o legado, mas a parte musical do artista que nos deixou em 1989. “Eu acho que ninguém é isento de críticas, nem o Maluco Beleza. Mas se você não souber fazer muito bem feito, você sai perdendo feio. E Ed Motta conseguiu isso. Ed Motta falou de uma entidade no Brasil”, opina o escritor e jornalista Tiago Bittencourt, autor de um livro sobre o astro baiano.

Rick Ferreira é uma lenda na guitarra. No Brasil, o músico trabalhou com artistas de todos os gêneros musicais, como Caetano Veloso, Zé Ramalho, Pitty, Bruno e Marrone, Lulu Santos, Erasmo Carlos e tantos outros. É mais fácil dizer com quem ele não trabalhou. Curiosamente, Rick também gravou com o cantor baiano e com Ed Motta.

“Eu nunca me arrependi de trabalhar com alguém na minha vida. Trabalho com todos, sem distinção. Já gravei com tudo que é tipo de artista, do brega ao rock. Nunca tive, até então, vergonha de dizer que trabalhei com algum artista. Abrirei uma exceção. Eu tenho vergonha de dizer que já gravei com Ed Motta” desabafa Ferreira, que se diz revoltado com as declarações. “O cara foi muito covarde com estas agressões com um artista que não pode nem se defender. Chamar uma pessoa de mau-caráter? Chamar de bandido?”, questiona.

O guitarrista Rick Ferreira trabalhou com todos os gêneros musicais, inclusive com o Maluco Beleza

Paulo Coelho

Rick trabalhou com o roqueiro baiano durante toda a carreira e garante: “Procure alguém que trabalhou com ele até sua morte. Todos têm uma enorme gratidão. O cara ajudava todo mundo, incluindo Paulo Coelho. Foi ele quem ensinou Paulo a escrever para o povo, a fazer uma linguagem simples. O próprio Coelho fala isso”, assegura Rick, rebatendo a alegação de Ed Motta que apenas Paulo Coelho escrevia letras de qualidade.

Ninguém duvida da importância dessa parceria. Do primeiro disco de sucesso do Maluco Beleza, Krig, ha, Bandolo!, de 1973, até o álbum Mata Virgem, em 1978, Coelho e o Maluco Beleza escreveram 40 músicas juntos, como Al Capone, Gita e Sociedade Alternativa. É pouco, considerando que o autor de Ouro de Tolo tem mais de 250 músicas escritas, como Metamorfose Ambulante, ambas sem a presença do Mago. Coelho também não foi seu único parceiro. Ao todo, o baiano teve 22 parcerias musicais.

“Não era apenas o Paulo Coelho na parada. Inclusive, eu fui um dos parceiros, ele me ensinou a compor, ele gostava de ensinar, como fez com Paulo Coelho. Ele ensinou Paulo Coelho a escrever para o povo, tirou a linguagem chata e acadêmica de Paulo. O cara tinha aquela coisa de ser professor, de ensinar mesmo, gostava de incentivar a gente. Ah, Paulo também trabalhou em gravadoras. Ele também é mau-caráter, Ed Motta?”, provoca Sylvio Passos.

Numa entrevista para o programa Roda Viva, em 1989, Paulo Coelho confirma tudo que Passos falou. Ainda revelou que a música Caroço de Manga, a primeira desta parceria, na verdade, foi apenas o Maluco Beleza quem escreveu, mas colocou o nome do escritor para incentivá-lo. “Ele me ensinou uma grande magia, que é a linguagem da comunicação. Eu era o típico intelectual bem presinho no meu mundinho”, disse.

Em 2009, Paulo Coelho escreveu um artigo para a revista Rolling Stone e reforçou: “A coisa que eu mais agradeço dessa relação foi ele ter me ensinado que cultura popular não é uma coisa negativa. Ao contrário, a capacidade de se comunicar com todos é muito positiva. No fundo, é o objetivo do ser humano, a comunicação com seu próximo. A segunda coisa que ele me ensinou é a linguagem e de como fazer uso dela”.

Vivian Seixas defende o pai: "é a eterna Mosca na Sopa!"

O veneno poderia encerrar em Ed Motta, só que não. Durante a live do sobrinho de Tim Maia, a cantora Angela Ro Ro se manifestou a favor de Motta. “Você tem um ótimo caráter e jamais iria matar animais inocentes para fazer macumba para fazer sucesso e acabar evaporando como éter que alguém cheirava até a morte, na miséria. E as suas letras são realmente suas!”, postou. Ao dizer sobre “matar animais inocentes”, Ro Ro, na verdade, se referiu ao filme Contatos Imediatos do IV Graal, de Toninho Buda e Antônio Guedes. Uma ficção sobre rituais religiosos em que o artista baiano, além de compor a trilha sonora, fez uma encenação de sacrifício animal.

Ao ver tantos ataques ao seu pai, a DJ Vivian Seixas manteve a serenidade e preferiu não comentar o assunto publicamente, mas respondeu ao CORREIO: “Raul Seixas é a eterna Mosca na Sopa! Zumbizando e incomodando muita gente com sua genialidade e originalidade. Já o Ed Motta me parece um frustrado, querendo aparecer a qualquer custo. Toca Rauuuul!”, disse a filha de Raulzito.

Reparou que só citamos o nome Raul Seixas no parágrafo acima, na citação de Vivian? Certamente, mesmo sem ajuda das fotos na página, você saberia sobre quem estávamos falando. É assim que um astro se torna imortal, reconhecido apenas com as referências de sua obra e o legado que deixou. Se engana também quem acha que Raulzito não escreveu uma resposta para Ed Motta. “Sinceramente, não falo com revolta nem rancor, mas não gosto que me classifiquem; não julgo classificável para ser rotulado em prateleiras ao alcance de quem lança mão. Não é assim tão fácil, aliás, ninguém é fácil. Nem eu”, se antecipou Raul, em 1971, enquanto produzia um disco de Jerry Adriani. Sempre atemporal.





Tiago Bittencourt é autor do livro 'O Raul que me contaram: A história do Maluco Beleza revisitada por um programa de TV'

Músicas de Raul e Paulo Coelho

1973 – Krig, ha, Bandolo!

As Minas do Rei Salomão

A Hora do Trem Passar

Al Capone

Rockixe

Cachorro Urubu

1974 – Gita

Super Heróis

Medo da Chuva

Água Viva

Moleque Maravilhoso

Sociedade Alternativa

Loteria de Babilônia

Gita

1974 – O Rebu

Como Vovó Já Dizia

Por quê?

O Rebu

Se o Rádio Não Toca

Água Viva

Vida a Prestação

1975 – Novo Aeon

Tente Outra Vez (com Marcelo Motta)

Rock do Diabo

A Maçã (com Marcelo Motta)

Caminhos

Tu És o MDC da Minha Vida

A Verdade Sobre a Nostalgia

Caminhos II (com Eládio Gilbraz)

1976 – Há 10 Mil Anos Atrás

Canto para Minha Morte

Meu Amigo Pedro

Ave Maria da Rua

Quando Você Crescer (com Jay Vaquer)

Eu Também Vou Reclamar

As Minas do Rei Salomão

O Homem

Os Números

Cantiga de Ninar

Eu Nasci Há 10 Mil Anos Atrás

1978 – Mata Virgem

Judas

As Profecias

Tá Na Hora

Conserve Seu Medo

Magia de Amor

Outras tretas de Ed Motta

Elvis

Na mesma live em que critica Raul Seixas, Ed Motta também não poupou Elvis Presley: “Um imbecil, um merda, mas canta bem. É um idiota, o repertório é uma bosta. Não tem importância nenhuma, é uma invenção da grava

dora igual a tantas coisas que vocês gostam…”

Simplórios

Em turnê na Europa, chamou seu público de “simplório”, pelo fato de sempre pedir ‘Manoel’, seu maior sucesso

Povo feio

Em 2011, Ed escreveu que o brasileiro é feio. “O Sul do Brasil como é bom, tem dignidade isso aqui. Frutas vermelhas, clima frio, gente bonita. Sim porque ô povo feio o brasileiro (risos). Em avião dá vontade de chorar. Mas chega no Sul ou SP, gente bonita compondo o ambiance”.

Murro

Na mesma live, Motta criticou outra lenda do rock: “Já tentei entender esse negócio de Johnny Cash. Se ele estivesse vivo eu esmurrava a cara dele. Odeio Johnny Cash. Mais do que o Elvis”.