A vez do esportivo elétrico

A Audi segue revelando a sua linha de modelos puramente elétricos, e mostrou em Los Angeles o e-tron GT. Desenhado como um legítimo coupé de quatro portas, no mesmo estilo do A5, o veículo elétrico conta com assoalho plano estrategicamente usado para acomodar a bateria de 90 kWh. A capacidade é suficiente para fazer o esportivo alcançar os 400 quilômetros de autonomia. Equipado com um conjunto mecânico que entrega 590 cv de potência e garante aceleração de 0 a 100 km/h em 3,5 segundos. A velocidade máxima é limitada a 240 km/h e para acelerar de 0 a 200 km/h, o elétrico precisa de apenas 12 s. A composição da carroceria contribui para essa performance, pois inclui teto confeccionado em fibra de carbono e diversos componentes de alumínio. Até 2025, a linha e-tron contará com pelo menos 12 integrantes, dos quais nove serão lançados em um prazo de apenas cinco anos.

REAJUSTE TOTAL

O Kia Soul, que vendeu bastante no Brasil em sua primeira geração, acaba de ser atualizado. O desenho foi ajustado, mas o monovolume não perdeu sua essência, apesar de ter ficado maior no comprimento e na distância entre os eixos. O interior segue com formas arredondadas, ganha volante inédito, quadro de instrumentos com uma tela central digital colorida e uma grande central multimídia de 10,25 polegadas compatível com Android Auto e Apple CarPlay nas versões mais caras. Entre as versões, o destaque é uma configuração elétrica. Nela, o Soul utiliza um motor que rende 204 cv de potência e 40,3 de torque. A expectativa é que a importadora brasileira traga uma opção a gasolina e outra elétrica para o país em 2019.

SUV ESPORTIVO

Empolgada com o sucesso do Mustang, a Ford vai trazer outro modelo de alta performance para o Brasil. Desta vez será um utilitário esportivo, o Edge na configuração ST. Essa versão do SUV é equipada com um motor 2.7 V6 biturbo, que desenvolve 335 cv de potência e entrega 54,4 kgfm de torque nas quatro rodas sob demanda. A transmissão automática de oito velocidades vem com seletor rotativo no console, comandos de troca no volante e o novo modo de condução Sport, para respostas mais agressivas. Além desta nova propulsão, o desenho foi renovado e tecnologias avançadas de segurança e assistência ao motorista foram agregadas. O Edge ST chegará em fevereiro, mas já está em pré-venda por R$ 299 mil.

SEGURANÇA NO TRÂNSITO

A cidade de Salvador atingiu antes do prazo estabelecido pela Organização das Nações Unidas a meta de reduzir em 50% o número de mortes no trânsito

entre 2011 e 2020. Exceção entre as cidades brasileiras, na capital baiana o número de acidentes de trânsito com mortes foi reduzido de 239 em 2013 para 116 no ano passado.

CABINE SIMPLES

Enquanto não renova a Strada, a Fiat vai ajustando o portfólio da picape. A última novidade é a versão Freedom com cabine simples, que é equipada com motor 1.4 e traz rodas de liga leve de 14 polegadas, faróis de neblina, capota marítima e sensor de estacionamento. Por dentro, conta ainda com trava e vidros elétricos, ar-condicionado, volante em couro com comandos do rádio. Custa R$ 61.590, R$ 11.700 a menos que a cabine dupla.

2 MILHÕES

O Volkswagen Fox completa 15 anos e acaba de superar a marca de 2 milhões de unidades na fábrica de São José dos Pinhais, no Paraná. Além de abastecer o Brasil, o Fox também é comercializado em outros países da América Latina. Para a Europa foram exportados 305.500 exemplares.