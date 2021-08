A vez do usado: veja quais os carros, picapes e motos mais vendidas na Bahia

Basta dar uma volta pela cidade para ver que os showroons das concessionárias estão vazios ou com pouquíssimos veículos. Algumas empresas estão colocando até os carros de test drive nos salões. Se você for conversar com um vendedor, vai entender que alguns modelos podem demorar até 180 dias para chegar.

Essa escassez de veículos zero-quilômetro, provocada pela dificuldade na obtenção de peças e componentes pela indústria, favoreceu o mercado de usados. Em julho, as transações tiveram alta de 6,55% sobre junho, totalizando 1.425.219 unidades comercializadas - incluindo todos os segmentos do mercado, ou seja, carros, motos, ônibus, comerciais leves e caminhões.

Na Bahia, esse mercado movimentou a venda de 46.452 unidades em julho, média de 2.111 veículos por dia útil - volume 11,7% superior ao obtido em junho. No acumulado deste ano, somando as vendas de janeiro até julho, foram comercializados 289.521 exemplares, volume 46,1% superior ao mesmo período de 2020.

O veterano Gol, da Volkswagen, foi o carro mais comercializado no mercado de usados em julho

Entre os automóveis, foram comercializadas 26.908 unidades e a liderança foi do Volkswagen Gol, com 2.564 carros. O hatch da Volkswagen foi seguido pelo Fiat Palio (1.943), que ficou em segundo lugar, e Fiat Uno (1.785), terceiro colocado. O Chevrolet Celta (1.302) foi o quarto e, o Fiat Siena (1.001), o quinto.

Da sexta à décima colocação ficaram: Ford Ka (983), Hyundai HB20 (974), Chevrolet Onix (921), Ford Fiesta (854) e Toyota Corolla (829). Os demais modelos somaram 13.752 unidades.

É interessante notar que entre os dez mais vendidos, quatro já saíram de linha: Celta, Fiesta, Ka e Palio. Além disso, Siena (oferecido atualmente como Grand Siena) e Uno estão próximos do final da linha.

Comerciais leves e motos

Na disputa dos comerciais leves, categoria que engloba picapes e vans, a Fiat Strada lidera com 1.906 unidades, o que corresponde a 30,03% das vendas. A Volkswagen Saveiro (646) obteve a segunda posição e, a Chevrolet S10 (606), a terceira. A Toyota Hilux (548) ficou na quarta colocação e, a Fiat Toro (457), a quinta.

A Strada liderou as vendas entre picapes e vans no último mês no estado

Da sexta à décima posição ficaram: Ford Ranger (280), Chevrolet Montana (229), Mitsubishi L200 (195), Fiat Doblò (155) e Fiat Fiorino (146). Os demais somam 6.347 exemplares.

O mercado de motocicletas movimentou o comércio de 11.176 unidades em julho. A liderança foi da Honda CG 150, com 2.935 exemplares, o que equivale a 26,26% de participação. Até a sexta posição, o domínio foi da Honda: NXR 150 (1.636), CG 125 (1.146), Pop 100 (1.135), Biz (1.100) e XRE 300 (443).

Entre as motocicletas, os modelos da Honda estão entre as mais vendidas

A sétima colocação ficou com a Yamaha YBR 125, que teve 281 unidades comercializadas. A seguir, outras três Honda: CB 300R (211), PCX 150 (171) e Fazer 250 (104). As demais motos somaram 2.014 unidades.