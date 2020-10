Abriu os caminhos: Brasil goleia Bolívia na estreia nas Eliminatórias

A largada do Brasil rumo à Copa do Mundo de 2022 começou com vitória folgada de 5x0 sobre a Bolívia, na noite desta sexta-feira (9), na Neo Química Arena, em São Paulo. Marquinhos, Firmino duas vezes, Carrasco (contra) e Coutinho marcaram os gols.

Se a Bolívia completa já é considerada a pior seleção sul-americana da atualidade, desfalcada dos jogadores dos times nacionais que disputam a Copa Libertadores tornou-se praticamente uma equipe amadora do outro lado do campo. E o Brasil aproveitou a disparidade.

A Seleção transformou o jogo de sua estreia nas Eliminatórias em um treino com uniformes oficiais. Só que um “treino” de alta intensidade, em que as chances foram sendo criadas uma atrás da outra desde o apito inicial. Com 3 minutos de bola rolando, Everton Cebolinha e Marquinhos já tinham perdido duas chances claras – no caso do atacante, com o gol aberto.

O zagueiro se redimiu rápido. Aos 15 minutos, apareceu na área novamente e fez o primeiro gol desta campanha que terá 18 jogos rumo ao Catar. Cruzamento de Danilo da direita, ele cabeceou pra rede.

A fragilidade adversária deu aos brasileiros a certeza da vitória durante toda a partida. Com um rival que sequer passava do meio-campo, a turma de Tite se permitiu mais lances de dribles e chutes de fora da área do que o habitual, mas sem perder o foco.

O segundo gol saiu aos 29, em cruzamento do lateral esquerdo Renan Lodi que Firmino escorou para o gol vazio. Casemiro e Neymar tiveram chances de ampliar e pararam no goleiro Lampe.

O 2º tempo apresentou o lance raro da noite: uma defesa do goleiro Weverton, exigido no chute de fora da área do boliviano Miranda aos 5 minutos. Mas dois minutos antes disso o Brasil já havia feito 3x0. Foi quando Neymar avançou livre pela esquerda e cruzou rasteiro para Firmino completar de primeira na área.

A jogada do terceiro gol foi similar à do quinto, com a diferença que neste Neymar cruzou pelo alto e Coutinho marcou de cabeça o 5x0. Entre ambos, Carrasco fez contra.

Após tanto servir, o camisa 10 deixou o dele, mas estava impedido e foi anulado. Tentou também de falta, o goleiro pegou. Merecia, mas ficou pra próxima. Talvez terça-feira (13), quando o Brasil enfrenta o Peru, em Lima, pela segunda rodada.