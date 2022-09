Acabou o 'Envolver'? Anitta para de seguir e apaga fotos com namorado

Após três meses de puro amor, paixão e declarações nas redes sociais, Anitta pode ter terminado o namoro com Murda Beatz, produtor musical. Segundo rumores de fãs nas redes sociais, a famosa teria ficado decepcionada por uma possível atitude do rapaz.

Na terça-feira (6), Anitta apareceu no Twitter comentando que tinha se sentido usada, mas sem citar que Murda ficou com ela para subir sua popularidade nos Estados Unidos. Poucas horas depois, os fãs descobriram que a famosa arquivou todas as fotos no Instagram e ainda parou de seguir o produtor musical que, por sua vez, tomou a mesma atitude.

Ambos estão trocando indiretas nas redes sociais. Após escrever "Se sentir usada é uma bosta", no Twitter, Murda, em contrapartida, publicou uma mensagem no mesmo tom de indireta. "F*da comigo, não me f*da", escreveu. Os milhares de fãs que a cantora tem pelo Brasil inteiro já iniciaram até uma campanha para 'cancelar' o rapaz nas redes sociais. Outros já imaginam Anitta ficando com Maluma, cantor latino com quem ela, supostamente, teve um affair no passado.