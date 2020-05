Ação do bem: PM doa 550 máscaras em Jequié e Tanquinho

A Polícia Militar da Bahia (PM-BA) também está na corrente do bem na luta contra a disseminação do coronavírus. Entre quinta-feira (30) e sábado (2), o 19° Batalhão da Polícia Militar (BPM/Jequié) e a 67ª CIPM reforçaram a distribuição de máscaras de proteção para os moradores dos municípios de Jequié e Tanquinho, no interior baiano. Os equipamentos auxiliarão no combate à covid-19.

A iniciativa partiu do sargento Tadeu Santos Santana, lotado na 6ª Companhia do 19º BP, e da sua esposa, Vanuza Soares, que é artesã.

“Sempre que estava em ronda, em Jequié, com a minha equipe, percebia que uma grande parte da população não usava máscara. Foi então que dei a ideia de confeccionar as máscaras e tive o apoio de toda a unidade”, contou o sargento.

As máscaras de TNT foram confeccionadas por Vanuza e entregues à população carente daquele município. “Nós precisamos, neste momento, pensar ainda mais no próximo. São muitas vidas que serão salvas com a utilização dessas máscaras”, contou o comandante do 19º BPM, tenente coronel Itamar Gondim.

(Fotos de SSP/Divulgação)

Blitz do bem

A atenção também foi redobrada com a população feirense. Policiais da 67ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Feira de Santana) entregaram 300 máscaras de tecido aos moradores do município de Tanquinho, após uma ‘blitz’ do bem.

Percebendo a carência desses materiais de segurança, algumas policiais da unidade resolveram por a mão na massa durante o dia de folga e confeccionaram 300 máscaras a partir de fardamentos não mais utilizados pelas equipes.

“O material foi devidamente higienizado e serviu para que fosse possível distribuir. Com certeza vai auxiliar ainda mais no combate ao novo coronavírus”, ressaltou o comandante da unidade, Major André Luís Cavalcante Vieira, lembrando que “mais de 1.000 unidades já foram doadas a população durante esse primeiro mês de quarentena”.

Salvador Unida

