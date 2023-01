Achados e perdidos do Festival de Verão têm até pênis de borracha; veja outros itens

O Festival de Verão Salvador 2023 acabou, mas deixou não só um gostinho de quero mais, mas também itens espalhados pela festa que as pessoas perderam durante o evento. Com mais de milhares de pessoas circulando pelo Parque de Exposições, na Paralela, algumas perderam pertences tradicionais, como identidade, carteira, chave de casa e óculos.

Um dos objetos mais inusitados, no entanto, foi um pênis de borracha. Segundo Célia Rocha, atendente do achados e perdidos do evento, em conversa ao UOL, uma mulher chegou ao local para tentar descobrir se o amigo sexual tinha sido entregue.

"Eu falei: 'você não pode me dizer o que é?' Ela disse que não. Aí eu fiquei dando opções, e ela dizendo que não. Aí veio isso na minha mente, e falei: 'uma rola plástica?' E ela: 'isso mesmo'. E eu falei: 'infelizmente, até agora, não apareceu, mas volte mais tarde, para ver se encontraram'. Até agora ela não voltou", disse.

Mas não só brinquedos sexuais foram perdidos. Uma idosa, no meio do show de Ivete Sangalo, que ocorreu na noite de sábado (28), se empolgou com a apresentação da cantora e acabou perdendo a dentadura. Ela tentou encontrar no achados e perdidos, mas sem sucesso.

"Ela perguntou se alguém tinha entregado aqui. Eu falei que não e até falei que se alguém achasse, não pegaria, quem é que vai pegar uma chapa no chão, toda suja, babada? Aí ela falou 'não, mas minha chapa foi cara, tem que achar'", disse Silvana Rocha, outra atendente.