Acidente com ônibus da banda Aviões deixa um idoso morto na PB

Um idoso de 78 morreu neste domingo (23) em um acidente envolvendo o ônibus da banda Aviões, na BR-412, na Paraíba. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o idoso estava em uma moto que bateu na lateral do ônibus. Ele morreu no local.

O acidente aconteceu no trevo de acesso à cidade de Boa Vista. Segundo a PRF, o motociclista não seguiu a preferência da via e foi o causador da batida.

O grupo Aviões, juntamente com o cantor Xand Avião, faz show na noite deste domingo (23) em Campina Grande. Não se sabe se a banda estava no ônibus no momento do acidente.