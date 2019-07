Acidente com ônibus escolar mata duas crianças e deixa 15 feridas em SP

Duas crianças foram mortas e ao menos 15 ficaram feridas após um acidente entre um ônibus escolar e um caminhão na cidade de Itapeva (SP), nesta segunda-feira (29).As informações são da Folha de S.Paulo.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o ônibus escolar bateu de frente contra um caminhão que transportava madeira. O motorista do ônibus ficou preso entre as ferragens. A colisão ocorreu na zona rural, na rodovia Faustino Daniel da Silva, na altura do quilômetro 10.

Segundo a Polícia Rodoviária, os feridos foram socorridos e encaminhados à Santa Casa da cidade. Não há informações sobre o estado de saúde deles.