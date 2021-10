Acidente envolvendo três veículos deixa um morto no oeste da Bahia

Um acidente envolvendo três veículos deixou uma pessoa morta em um trecho da BR-020, em Luís Eduardo Magalhães, na região oeste da Bahia. Um caminhão carregado de algodão, uma caminhonete e um carro de passeio colidiram frontalmente na noite de sábado (2).

Em informações preliminares concedidas pela Polícia Rodoviária Federal, o Kadett, veículo de passeio dirigido por um condutor de 38 anos, invadiu a faixa contrária e colidiu frontalmente com uma carreta Mercedes Benz, com placa de Concórdia, Santa Catarina. O carro perdeu o controle e colidiu com o caminhão Ford/F250. Ambos os veículos pegaram fogo e o motorista do caminhão ficou preso às ferragens. Ele morreu no local. Uma mulher, passageira, foi socorrida e levada para uma unidade de saúde em Luís Eduardo Magalhães.

As causas do acidente ainda serão investigadas. A interdição foi necessária para o trabalho do Corpo de Bombeiros para apagar o fogo na carreta incendiada. A pista foi totalmente liberada após o trabalho do Corpo de Bombeiros.