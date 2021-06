Acima da estimativa: 1,3 milhão de baianos enviaram a declaração do IR no prazo

O baiano pode até ter deixado para a última hora, mas cumpriu o prazo. De acordo com dados da Receita Federal, 1,3 milhão de baianos enviaram as declarações de imposto de renda dentro do prazo, encerrado na última segunda-feira (31). Inicialmente, a estimativa do órgão tributário era que fossem enviadas cerca de 1.277.000 declarações em todo o estado. No total foram entregues 34.168.166 declarações no Brasil, sendo que dessas 1.340.160 foram de contribuintes baianos.

Em entrevista coletiva, o secretário especial da Receita Federal do Brasil, o auditor-fiscal José Tostes, afirmou que a entrega das declarações do IRPF 2021 ocorreu “dentro da normalidade e sem intercorrências”. O secretário destacou a importância da parceria do órgão com o Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro), que possibilitou a recepção de mais de 3,28 milhões de declarações no último dia do prazo.

Tostes também destacou as novidades apresentadas para o programa IRPF deste ano, como a disponibilização da declaração pré-preenchida para usuários que não possuem certificado digital e a criação do assistente virtual disponível no app Meu Imposto de Renda, disponível na Android Store e Apple Store. “O Programa IRPF tem sido uma marca da Receita Federal no tocante à inovação e uso de tecnologias de forma pioneira, inclusive em nível internacional, sempre buscando oferecer o melhor serviço ao contribuinte”, disse o secretário.

O supervisor nacional do IRPF, o auditor-fiscal José Carlos da Fonseca, destacou o crescimento do uso do aplicativo para smartphones e tablets para envio da declaração, uma maneira de aumentar as possibilidades de acesso aos cidadãos. Em 2021, foram entregues mais de 1,35 milhão de declarações por aplicativos móveis. No ano passado, foram entregues 1,1 milhão de declarações por esta via.

Quanto à declaração pré-preenchida, neste ano, mesmo os contribuintes sem certificado digital tiveram acesso a essa facilidade por meio de identidade credenciada no portal GOV.BR. Até as 17h, 268.358 declarações pré-preenchidas haviam sido transmitidas. Esta declaração reúne os dados que a Receita Federal tem disponível a respeito do contribuinte e realiza o preenchimento automático, evitando erros e agilizando o processo de entrega. Por exemplo, gastos com planos de saúde podem ser incorporados automaticamente à declaração caso o provedor de serviços médicos tenha informado os dados à Receita Federal.

O assistente virtual lançado pela Receita Federal para tirar dúvidas sobre o imposto de renda já atendeu mais de 230 mil perguntas. Ele está disponível nas versões do aplicativo ‘Meu Imposto de Renda’ para celulares e tablets. Se já tiver o aplicativo instalado, basta atualizá-lo nas lojas virtuais Google Play ou Apple Store. Após a atualização basta clicar no ícone e digitar a dúvida.

O assistente virtual continuará em funcionamento mesmo após o final do prazo de entrega. Assim, se o cidadão tiver dúvidas sobre como corrigir informações enviadas erroneamente ou dúvidas sobre o pagamento da restituição do IRPF, ele pode saná-las através do aplicativo.

Entrega em atraso

O serviço de recepção das declarações foi interrompido às 23h59min59s de ontem, horário de Brasília. Quem não entregou a declaração do IRPF dentro do prazo, já pode fazê-lo novamente, desde as 8h desta terça-feira (1).

A Receita alerta que os contribuintes que perderam o prazo estão sujeitos ao pagamento de multa mínima de R$ 165,74 e máxima de 20% do imposto devido caso enviem a declaração antes de ser iniciada uma fiscalização pelo órgão. Se a fiscalização for iniciada, a multa gerada pelo lançamento de ofício, pode chegar a até 150% do imposto devido. Por isso, é importante que, mesmo passado o prazo, o contribuinte envie sua declaração através do programa disponível no site da Receita Federal. (www.gov.br/receitafederal).

Restituição

Já teve início o pagamento das restituições do IRPF para os cidadãos com prioridades previstas em lei e parte daqueles que enviaram suas declarações antes do prazo final. Ontem (31) foi liberado o maior valor em lote de restituição da história: são 6 bilhões de reais restituídos a cerca de 3,4 milhões de contribuintes. Desses: cerca de 2,2 milhões para cidadãos acima de 60 anos, 128 mil para cidadãos com deficiência ou moléstia grave, 891 mil para cidadãos que tem a maior parte da sua renda proveniente do magistério e outros 264 mil não prioritários.

Outros quatro lotes serão liberados no último dia de cada mês, somando um total de R$ 23,6 bilhões.