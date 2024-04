BATIDA

Carro forte perde controle e bate no Jardim Apipema; moradores relatam histórico de acidentes

Essa não é a primeira vez que um acidente envolvendo um veículo acontece nessa localidade

Da Redação

Publicado em 26 de abril de 2024 às 18:01

Um carro forte perdeu o controle e bateu no Jardim Apipema Crédito: Reprodução

Um carro forte bateu após deslizar e perder o controle na Rua José Sátiro de Oliveira, no bairro do Jardim Apipema, na tarde desta sexta-feira (26). Essa não é a primeira vez que um acidente envolvendo um veículo acontece nessa localidade. No início do mês, um ônibus derrapou e ficou atravessado.

Segundo os moradores do local, já se tornou comum conviver com acidentes na rua. Por volta das 16h30 desta sexta, o contador Jailton Ayres foi um dos que presenciaram o novo acidente. "Eu ouvi o barulho, aquele barulho de freada brusca, e quando saí na janela, o carro vai e bate", disse.

Quando o som da batida se espalhou pela vizinhança, Jailton contou que os vizinhos foram correndo para ver a cena. Segundo ele, o cenário foi o mesmo no acidente envolvendo um ônibus, na manhã do último dia 2 de abril. Na ocasião, Cerca de 15 passageiros estavam no veículo no momento da ocorrência.

"Aconteceu a mesma coisa. Eu não vi ao vivo, mas foi só ouvir o barulho e quando olhei, já estava atravessado", continuou. Ao derrapar, o coletivo bateu em carros que estavam estacionados na rua. Com o veículo atravessado, o trânsito ficou interditado na região.