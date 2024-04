TRÂNSITO INTERDITADO

Ônibus derrapa e fica atravessado no Jardim Apipema

Um ônibus derrapou e ficou atravessado na Rua José Sátiro de Oliveira, no bairro do Jardim Apipema, na manhã desta terça-feira (2). Cerca de 15 passageiros estavam no veículo no momento do acidente, informou o motorista em entrevista à TV Bahia.