ACM Neto anuncia interdição de praias após desrespeito a decreto

ACM Neto anunciou nesta segunda-feira (28) que vai voltar a interditar algumas praias após desrespeito de banhistas a decretos. As praias que serão interditadas por uma semana ainda serão divulgadas.

Houve registro de quebra do protocolo de isolamento em pelo menos cinco praias:

Piatã, Itapuã, Amaralina, Boa Viagem e Cantagalo.

"Não dá pra ter guarda municipal em 64 quilômetros de praia, todos os dias da semana, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Temos que fazer o que fizemos neste final de semana, um operação móvel, volante. Quando o guarda chega, vê que há descumprimento, faz a retirada das pessoas nas praias", disse o prefeito sobre a fiscalização.

Desde a última segunda, a prefeitura permitiu que as praias de Salvador voltassem a ser frequentadas, mas somente de segunda a sexta.

"Eu sempre disse que infelizmente o erro e a irresponsabilidade de alguns acaba trazendo a penalidade para todos, para o coletivo. Como a gente também não vai ficar ameaçando banhista, não vou permitir que isso aconteça. A gente conversa, pede para que as pessoas se retirem, mas cada um precisa exercer a sua consciência", concluiu.

Contudo, nesse primeiro momento, o Porto da Barra, as praias do Buracão e a Paciência, no Rio Vermelho, continuam fechadas. Na Barra, os banhistas podem frequentar somente a praia do Farol até o Barravento. Já São Tomé de Paripe, Tubarão, Ribeira, Amaralina e Itapuã estão liberadas de terça a sexta. O horário é livre nos dias liberados para todas as praias.

Relembre o que pode e não pode fazer na praia por enquanto:

Neste domingo, para driblar o decreto da Prefeitura, que impede os banhistas de ficarem na areia, algumas pessoas sentaram no gramado - na parte do Cristo e no Forte de Santa Maria. Como observado pelo CORREIO, a maior parte cumpriu as orientações das autoridades de saúde de manter o distanciamento mínimo de 1,5m, apesar de não usarem máscaras

'Jeitinho baiano': banhistas trocam areia pela grama para driblar decreto na Barra

O que pode?

- Ir em qualquer horário de segunda à sexta. As exceções são as praias abertas de terça a sexta (São Tomé de Paripe, Tubarão, Ribeira, Amaralina e Itapuã) e as praias fechadas: Porto da Barra, Buracão e Paciência;

- Ficar na areia usando máscara e respeitando distanciamento de 1,5m por banhista, tomar sol, cair na água;

- Comércio na calçada para quem tem o ponto;

- Atividade esportiva individual ou em dupla;

O que não pode?

- Ficar sem máscara na areia;

- Comércio na faixa da areia;

- Levar cadeira, guarda-sol ou isopor para a praia;

- Eventos em geral: piqueniques, luaus e qualquer coisa que gere aglomeração;

- Frequentar as praias do Porto da Barra, Buracão e Paciência;

- Frequentar as praias de São Tomé de Paripe, Tubarão, Ribeira, Amaralina e Itapuã em dias de segunda, finais de semana e feriados;

- Frequentar qualquer praia em finais de semana e feriados.