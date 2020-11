ACM Neto anuncia reabertura do Porto da Barra e libera praias aos sábados

Está liberado. Desde o dia 21 de março, quando as primeiras praias começaram a ser interditadas em Salvador por conta da pandemia, os baianos se perguntavam quando elas seriam liberadas novamente. Foram quase oito meses sem poder tomar banho de mar aos fins de semana, mas a maré virou. Nesta sexta-feira (13), a prefeitura anunciou a reabertura desses espaços aos sábados, sem restrição de horário.

As medidas começam a valer a partir desta segunda-feira (16) e, portanto, ainda não estarão em vigor neste fim de semana. O anúncio também não vale para os domingos e feriados - ou seja, nesses dias, as praias ainda estarão fechadas. A informação foi divulgada pelo prefeito ACM Neto durante a entrega de uma obra no bairro de Periperi, no Subúrbio Ferroviário.

Em seu anúncio, o prefeito informou que as praias do Porto da Barra, Buracão e Paciência voltarão a poder ser frequentadas, mas com restrições. O porto, por exemplo, uma das praias favoritas dos soteropolitanos, abrirá apenas de terça a sábado. Já as praias do Buração e da Paciência estão liberadas de segunda a sábado.

As demais praias que já não abriam às segundas-feiras, como São Tomé de Paripe, Tubarão, Ribeira, Amaralina e Itapuã, seguirão interditadas no primeiro dia útil da semana.

Segundo ACM Neto, como o Porto da Barra normalmente ser uma praia muito procurada, não será permitido o uso de cadeiras, mesas e sombreiros, para evitar aglomeração.

"Especificamente sobre o Porto da Barra, como tem uma faixa de areia muito estreita e uma das praias mais demandadas da cidade. Então, ainda não vamos permitir sombreiros, cadeiras, mesas e banquetas nesse primeiro momento. Nas outras, poderá ter esse serviço seguindo os protocolos, medidas e regras que já anunciamos".

A reabertura é um alívio para os comerciantes que estavam sem poder vender os produtos nas praias e um teste para a população. Neto frisou que se o cuidado para impedir a contaminação, como evitar aglomerações e usar máscara, forem negligenciados, e os números da pandemia voltarem a subir, tudo pode ser fechado novamente.

A onda de reabertura das praias começou no dia 21 de setembro, quando a maioria delas foi autorizada a funcionar de segunda à sexta-feira.

Outras mudanças

O prefeito também fez outros anúncios, todos também com validade a partir de segunda (16). O Elevador Lacerda terá seu horário de funcionamento estendido e passará a funcionar de segunda a sábado, até 22h.

Teve novidade também para o setor da alimentação: os bares poderão abrir aos sábados nos clubes, para ficar em sintonia com as praias. Além disso, todos os restaurantes estão liberados para ofertar rodízios.

Na área da saúde, clínicas odontológicas e de estética podem abrir das 8h às 19h, mesmo horário autorizado para as autoescolas. No setor da educação, cursos livres podem ser feitos das 7h às 22h.

No âmbito esportivo e de lazer, os clubes sociais, recreativos e esportivos também poderão reabrir, mas receberão no máximo 30% dos sócios em suas dependências. Já nas academias de ginástica, que tinham tempo máximo de 1h por aluno, a regra deixa de valer, sendo o acesso liberado por tempo ilimitado.