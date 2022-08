ACM Neto confirma Ana Coelho como vice da chapa: 'Trazer novas ideias'

A empresária Ana Coelho, CEO da TV Aratu, foi confirmada como a vice na chapa de ACM Neto (União Brasil) para a disputa do governo da Bahia. Coelho é filiada ao partido Republicanos. A informação foi confirmada em coletiva na tarde desta quinta-feira (4) pelo próprio ACM Neto.

Em sua fala, Neto destacou a "presença forte" das mulheres em sua pré-campanha. "Já disse e quero repetir, as mulheres têm uma sensibilidade principalmente para enxergar o momento de mudança. Trazem dentro de si a esperança de um futuro melhor, a capacidade de sonhar. E isso se materializa através das mudanças. Homens também, mas a gente vê isso muito presente nas atitudes das mulheres", disse. "Ter uma mulher ao meu lado é reconhecimento da importância da presença das mulheres na política e um chamado para que as mulheres nos ajudem a pensar na Bahia do futuro, e a construir essa Bahia do futuro".

Ele também destacou o que qualifica Ana Coelho para ser vice-governadora. "Não há dúvida que o preparo dela, a capacidade dela, a contribuição que ela pode dar, foram elementos determinantes na minha avaliação. Ana tem história na vida empresarial. Executiva bem sucedida. Não ficou limitada a tratar apenas de questões da sua empresa, sempre teve uma participação ampla no setor essencial pra vida da sociedade, que é a comunicação. Defensora da liberdade de imprensa, do fortalecimento da comunicação da Bahia", disse.

Neto defendeu a escolha de alguém sem tradição política. "Podia estar trazendo uma pessoa da política, mas estamos trazendo uma pessoa de fora, para ajudar a pensar diferente, trazer novas ideias", afirmou.

A aliança de Neto tem 12 partidos e as negociações em relação à chapa foram prolongadas. "Muitas foram as conversas que tivemos com os partidos que integram nossa aliança, conversando com as principais lideranças, ouvindo as nossas bancadas e tentando conciliar tudo isso com um perfil que pudesse atender à expectativa que as pessoas têm com relação ao nosso projeto", disse Neto.

Neto destacou também a juventude da sua chapa. "Vejam que nós temos uma chapa que eu sou o candidato ao governador com 43 anos e sou o mais velho da chapa", disse. "Uma chapa que atende a necessidade dos baianos de olhar para o futuro".

O ex-prefeito de Salvador já consolidou apoio oficial de cerca de 200 prefeitos dos 417 municípios baianos. Neto aparece como líder em todas as pesquisas de intenção de voto, aparecendo com até 50 pontos percentuais de vantagem. Além do União Brasil e do PP, integram a coligação: Republicanos, PSDB, PDT, PSC, Solidariedade, Cidadania, Podemos, PRTB, PTB, DC e PMN. A convenção que vai anunciar sua candidatura será na manhã desta sexta (5).