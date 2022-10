ACM Neto e Jerônimo miram em Salvador na reta final de campanha

Foto: Divulgação

Às vésperas da votação do primeiro turno na disputa pelo governado dos estados, a campanha dos principais candidato ao Palácio de Ondina foi concentrada na campanha de rua em Salvador, considerada a joia da coroa na corrida pelo poder no estado. Ao longo de toda a sexta-feira, caminhadas, carreatas e corpo-a-corpo deram o tom das últimas caçadas ao voto do eleitorado.

Pela manhã, uma multidão tomou as ruas da Cidade Baixa em apoio ao ex-prefeito da capital ACM Neto (União Brasil). A concentração para a caminhada aconteceu no Largo dos Mares, de onde o grupo saiu por volta das 10h30 e seguiu até a Basílica Santuário Senhor do Bonfim, na Colina Sagrada.

O público começou a chegar uma hora e meia antes do previsto, com faixas e cartazes de apoio a ACM Neto. Dois minitrios ficaram responsáveis pela animação. Quando o ex-prefeito chegou ao Mares, or volta das 10h20, uma multidão se acotovelou em torno do candidato para cumprimentá-lo e fazer fotos e vídeos. Na ocasião, comentou sobre a possibilidade de ser eleito neste domingo.

“Acho que a gente tem boas chances de vitória já no primeiro turno, confiando na vontade dos baianos que vão às urnas”, disse, antes de acrescentar: “Esperamos que tudo possa acontecer em um clima de tranquilidade e paz. Sei que cada 'torcida' acaba indo para rua para manifestar apoio aos seus candidatos, mas que todos se respeitem. Divergência só na urna na hora do voto, o resto é paz, tranquilidade e harmonia, que é o espírito do baiano”, afirmou.

A maioria das pessoas escolheu vestir branco ou azul, cores do partido, e formou um tapete que coloriu o Caminho da Fé, trecho da Avenida Dendezeiros que liga o Santuário Santa Dulce dos Pobres à Igreja do Bonfim. Policiais militares e agentes da Transalvador acompanharam e auxiliaram a caminhada.

O som que animou a caminhada foi desligado nas imediações das Obras Sociais Irmã Dulce, em respeito aos pacientes da instituição, e foi novamente ativado alguns metros depois. Quando o cortejo se aproximou da Colina Sagrada, ACM Neto, sua vice, Ana Coelho (Republicanos), o candidato ao Senado pelo PP, Cacá Leão, o prefeito da capital, Bruno Reis (União Brasil), e dezenas de apoiadores desceram dos carros e fizeram o restante do trajeto a pé até o interior da Basílica.

Além dos apoiadores que tomaram as ruas, moradores também acompanharam o cortejo das janelas e sacadas. A manifestação foi comemorada pelos principais aliados de ACM Neto, a exemplo de Bruno Reis: “Foi uma verdadeira festa, a festa da vitória, a caminhada da fé. Pedimos a proteção de nossa Dulce dos Pobres e Nosso Senhor do Bonfim para nos iluminar e construir já no domingo uma grande vitória no primeiro turno”, festejou.

Após a caminhada ao Bonfim, ACM Neto participou ainda de duas megacarreatas: A primeira teve percurso do saindo do Centro, rumo ao Garcia, Campo Grande, Avenida Sete, Joana Angélica, Sete Portas, Vila Laura, Luiz Anselmo e Avenida Bonocô, trecho final. Em seguida, foi a vez do circuito Abaeté-Itapuã, passando pelo Alto do Coqueirinho e finalizando no Bairro da Paz, onde moradores foram para a calçada ao som da Lambada do 44 e repetiram o número do candidato na urna eletrônica com as mãos.

Foto: Paula Fróes/CORREIO

Com Lula, Jerônimo também vai até o Bonfim

A Cidade Baixa foi também o palco escolhido para a caminhada do ex-secretário estadual da Educação Jerônimo Rodrigues com o ex-presidente Lula, que tenta a reeleição para o Palácio do Planalto, realizada no início da tarde de sexta. Por volta das 12h30, os apoiadores do petista começaram a se deslocar do Largo de Roma em direção à Colina Sagrada, no Bonfim. Lula chegou já na metade do percurso, na Avenida Dendezeiros, pouco após as 13h.

Além de Jerônimo e seu candidato a vice, Geraldo Júnior (MDB), acompanhavam a caravana o governador Rui Costa (PT) e o candidato à reeleição para o Senado Otto Alencar (PSD). Em um carro separado, estava o senador Jaques Wagner (PT), para quem o evento foi um ato “da paz, da esperança, da prosperidade e da vitória”.

Da carroceria de uma caminhonete, Lula distribuiu acenos e apertos de mão. À frente, um trio elétrico embalava a multidão, que tomava quase todo o percurso. Pessoas vestidas de branco e vermelho começaram a se concentrar antes das 11h. A caminhada durou uma hora. Logo depois das 14h, Lula deixou o local sem falar com a imprensa ou discursar, entrou em outro carro e rumou para Fortaleza, onde tinha evento marcado às 16h.

Calçadão do Farol é pichado com logo do PT

Quem foi caminhar, correr ou passear no calçadão do Farol da Barra na manhã de sexta se deparou com o espaço repleto de estrelas brancas com o número 13, em referência ao PT. Foi preciso acionar a Limpurb para que as pinturas fossem retiradas. E não foi só por lá que as pichações ocorreram.



O presidente da Limpurb, Omar Gordilho, informa que pelo menos mais quatro pontos conhecidos da cidade amanheceram da mesma forma. Todos precisaram passar por intervenção dos agentes da empresa pública, que é responsável por manter a limpeza das ruas da capital baiana.



“Largo de Roma, Campo Grande, Feira de São Joaquim e Mercado Modelo também amanheceram assim. É um crime ao patrimônio público que viola e degrada as vias de acesso, já que é preciso corrigir esses problemas e isso tem um custo”, lamentou Gordilho, que classificou a ação como criminosa.



O Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE) foi procurado para responder se a prática é considerada crime eleitoral, se partidos podem ser multados pela ação e como o cidadão poderia denunciar, mas não respondeu até o fechamento desta edição. Omar Gordilho, porém, reiterou que a prática é crime e apelo para que ela não se repita.