ACM Neto e Rui Costa se reúnem para alinhar medidas contra o coronavírus

O prefeito ACM Neto e o governador Rui Costa se reuniram nesta segunda-feira (29) para alinhar estratégias de como enfrentarão a pandemia do novo coronavírus em Salvador. O encontro aconteceu durante a tarde, por vídeoconferência, e contou ainda com os secretários de Saúde do estado, Fábio Vilas-Boas, e de Salvador, Léo Prattes.

"Fizemos a conferência com o governador Rui Costa para alinhar estratégias de enfrentamento ao coronavírus. Esse esforço conjunto é fundamental para o fortalecimento do sistema de saúde de Salvador e, principalmente, porque temos um só objetivo: preservar vidas", escreveu Neto em uma rede social.

Uma das principais medidas definidas na reunião será a adoção do uso de máscara por todos que saíram às ruas de Salvador. "Será divulgado em breve um decreto válido para Salvador e todo o estado, para que 100% das pessoas que forem às ruas utilizem máscaras. Estamos, no Governo do Estado, produzindo cerca de 3 milhões de máscaras para distribuir para a população mais vulnerável, mas isso não impede que cada um fabrique sua própria máscara", disse Rui Costa.

Os gestores informaram ainda que pretendem ampliar o monitoramento dasa pessoas que tiveram contato com pacientes com coronavírus. O objetivo, segundo relatam, é quebrar essa cadeia de contaminação e impedir que os possíveis infectados espalhem a doença.

Rui Costa disse ainda que, no encontro, ficou definido por todos que não haverá nenhum tipo de afrouxamento das medidas para evitar aglomerações. "O isolamento social é o melhor caminho para evitar o colapso na saúde. O endurecimento de medidas restritivas nesta guerra contra o coronavírus é uma das pautas tratadas", escreveu.

Outro tema importante tratado no encontro foi a quantidade e condições dos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) na capital. O objetivo foi ter uma noção mais detalhada de como está a situação do sistema de saúde de Salvador, já que o estado também possui leitos de UTIs no município.

“Eu não tenho restrição de trazer pessoas do interior para que sejam tratadas na capital. Mas quanto mais isso acontecer, maior será o nosso esforço para dar conta de tanta gente. Garanto que, junto com o governador, vamos montar um trabalho conjunto que será feito a quatro mãos”, afirmou Neto.

Os alinhamentos não foram divulgados publicamente e a reunião ocorreu sem presença da imprensa.