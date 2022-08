ACM Neto faz carreatas em Cotegipe, Riachão das Neves e Angical durante agenda no Oeste

O candidato a governador ACM Neto (União Brasil) realizou três grandes carreatas em cidades da região Oeste nesta quinta-feira (25). Pela manhã, esteve em Cotegipe, e pela tarde, em Riachão das Neves e Angical. Em todas as agendas, esteve acompanhado dos candidatos a vice-governadora Ana Coelho (Republicanos) e a senador Cacá Leão (PP).

Em Cotegipe, o trio foi recebido pela prefeita Márcia Sá Teles (PP), que anunciou em julho a sua saída da base governista para aderir ao candidato da oposição. ACM Neto encontrou as ruas cheias de moradores, que manifestaram apoio à campanha do ex-prefeito de Salvador. Depois, participaram de um comício com grande participação popular. Também estava presente o vice-governador João Leão (PP).

Na sequência, foram a Riachão das Neves, onde também participaram de uma carreata ao lado do vice-prefeito da cidade, Moab (Republicanos), e outras lideranças regionais, como o prefeito de Barreiras, Zito Barbosa (União Brasil). Depois, estiveram em Angical para outro percurso pelas ruas. Mesmo sob sol e num calor de 33°, o povo foi às ruas para saudar o candidato do União Brasil.

Como em diversos outros eventos na região, o candidato a governador ouviu queixas das lideranças locais em relação à assistência de saúde pública no Oeste da Bahia, onde faltam muitas especialidades e os moradores precisam buscar atendimento até mesmo nos estados vizinhos.

Em suas declarações públicas, Neto tem abordado o tema: “A gente sabe que aqui muita gente acaba indo a Brasília para tentar tratamento. Os deputados baianos recebem em Brasília todos os dias visitas de pessoas do Oeste. Gente que vai ao gabinete pedindo ajuda para conseguir tratamento lá. Porque a Bahia, que é o seu estado-mãe, o estado que deveria prover acesso à saúde não consegue dar conta da demanda”.

O candidato tem destacado que, quando era prefeito de Salvador, recebia na capital a toda hora pacientes de diversas cidades do Oeste. “Por exemplo, no Hospital Aristides Maltez, que é referência oncológica na capital e no estado. Basta ir lá, a qualquer dia, para encontrar dezenas de pessoas que viajaram mais de 1 mil quilômetros para se tratar de câncer”, lamenta.

Em seu plano de governo, Neto traz propostas para revolucionar a saúde pública, como uma nova regulação, com o acompanhamento do paciente desde a entrada no sistema até a alta médica, o monitoramento em tempo real do prontuário do paciente, a busca por leitos fora da rede própria estadual e a fila zero para casos de urgência de vida. Além disso, propõe construir novos hospitais regionais e o fortalecimento de unidades municipais para que se tornem referências microrregionais.