ACM Neto tem 75,2% de aprovação, diz pesquisa

A gestão do prefeito ACM Neto (DEM) conta com a aprovação de 75,2% dos eleitores de Salvador. De acordo com levantamento do instituto Paraná Pesquisas, divulgado ontem, outros 21% dos soteropolitanos reprovam a administração municipal e 3,8% não sabem ou não opinaram. A pesquisa ouviu 813 eleitores, com 16 anos ou mais, entre os dias 5 a 9 de dezembro. O levantamento tem grau de confiança de 95%, com margem de erro de 3,5 pontos percentuais.

Quando o entrevistado é convidado a classificar a administração em categorias, há 59,7% que respondem que o democrata tem uma gestão “ótima” ou “boa”. Para 26,6%, a capital baiana tem um comando “regular”. E 12,1% acham que a administração de Neto é “ruim” ou “péssima”.

Em seu sétimo ano de governo, o prefeito ACM Neto é melhor avaliado entre os homens: 78,2% aprovam a gestão do democrata. Outros 18,5% reprovam. Entre o público feminino, a aprovação chega a 72,7%. Já a reprovação é de 23,1%.

Os dados da pesquisa indicam ainda que o prefeito é mais bem avaliado por soteropolitanos mais jovens, de 16 a 24 anos. Nessa faixa etária, 77,1% dos entrevistados aprovam o mandato de Neto até agora.

A consulta do Instituto Paraná revelou também que a gestão de ACM Neto tem maior aprovação (77,6%) entre os eleitores com ensino fundamental. Entre os de ensino superior, a aprovação oscila para 74,4%.

De acordo com a pesquisa, o prefeito influenciaria positivamente o voto para a maioria dos eleitores da capital baiana. Para 52,3% dos soteropolitanos, o aval do democrata para um candidato ajudaria esse nome nas urnas, enquanto 15,6% dos entrevistados acham que esse apoio diminuiria a chance de um candidato receber o voto na sucessão de 2020.

Para 30,3% dos eleitores, o apoio do prefeito de Salvador não faria diferença nas eleições municipais do ano que vem, e 1,8% não souberam ou não opinaram.

Governo do Estado

Em seu segundo mandato, o governador Rui Costa (PT) tem sua gestão aprovada por 73,3% dos eleitores da capital baiana. Outros 22,3% dos eleitores reprovam o petista e 4,4% não souberam ou não opinaram.

Do total de entrevistados, 20,5% acham a gestão do petista "ótima" e 36,7% dizem que é "boa". Na outra ponta, 12,2% afirmaram que o governo é "ruim" ou "péssimo", A avaliação "regular" foi atribuída por 29% das pessoas enquanto 1,6% não souberam ou não responderam.

A pesquisa mostrou ainda que a gestão do petista tem aprovação de 80,1% dos eleitores homens. Entre as mulheres, a aprovação de Rui é bem menor: 67,8%. Nessa faixa, a reprovação dele é de 26,8%.

O governador é melhor avaliado na faixa de eleitores de 45 a 59 anos (75,2% aprovam o governo) e com 60 anos ou mais (75,2%).

A exemplo do prefeito ACM Neto, a gestão de Rui também tem maior aprovação junto aos eleitores com ensino fundamental: 75,3% aprovam o governo. Entre os eleitores com ensino superior, a aprovação cai para 69,2%.

Empate técnico para prefeito de Salvador

O Instituto Paraná testou alguns cenários para a corrida eleitoral do ano que vem em Salvador. No primeiro deles, com 11 candidatos na disputa pelo Palácio Thomé de Souza, o deputado federal Sargento Isidório (Avante) aparece com 18,2%, em empate técnico com o vice-prefeito Bruno Reis (DEM), que tem 16,8%, e com a deputada federal do PSB e ex-prefeita Lídice da Mata (13,7%).

Em outro cenário, sem Bruno Reis na disputa, Isidório também lidera, com 20,5%. Lídice aparece com 14,4% e Nelson Pelegrino (PT) soma 9,6%. A pesquisa ouviu 813 eleitores e a margem de erro é de 3,5%, para mais ou para menos.

Em uma outra enquete, sem Lídice no páreo, Isidório soma 24,7%. Bruno Reis tem 20,9% e Olívia Santana (PCdoB) 12,1%. Em outro cenário sem Bruno Reis e Lídice, Isidório aparece com 26,9% e Olívia tem 12,7%.

O levantamento realizado pelo Instituto Paraná aponta que 62,1% dos eleitores de Salvador ainda não sabem em quem vão votar para prefeito nas eleições do ano que vem. Na pesquisa espontânea - em que os entrevistados indicam suas intenções de voto sem ver nenhuma lista de candidatos - o prefeito ACM Neto, que não pode concorrer, é o mais citado, com 18,7%. O vice-prefeito Bruno Reis soma 2,2%. Na sequência, aparecem o presidente do Bahia, Guilherme Bellintani, com 0,9%, e o deputado federal Sargento Isidório (Avante), com 0,7%.

Rejeição

O levantamento também mediu o potencial eleitoral dos possíveis candidatos. O vice-prefeito aparece com a menor taxa de rejeição. De acordo com o levantamento, 35,3% dos eleitores disseram que “não votariam nele de jeito nenhum para prefeito de Salvador”. As taxas de rejeição dos demais são as seguintes: Guilherme Bellintani (46,6%), Sargento Isidório (46,9%), Lídice da Mata (55,4%) e Nelson Pelegrino (57,8%).

Ainda segundo a pesquisa o presidente do Bahia é o mais desconhecido entre os cinco listados no levantamento: 21,5% dos eleitores disseram não conhecê-lo o suficiente para opinar.