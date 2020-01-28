Acorda pra ver! Saiu a programação oficial dos circuitos do Carnaval de Salvador

Fevereiro está batendo na porta. De domingo (2) até o Carnaval, Salvador não para. É Verão, a cidade está cheia e tem festas todos os dias e todos os cantos. Mas, para muitos, o momento mais esperado é o Carnaval. Oficialmente, faltam 22 dias. Mas, até lá, muitas coisas vão rolar: tem Fuzuê, Furdunço, Pipoco, desfile de marchinhas na Bahia e só então chega o grande dia. Você, que já começou a contagem regressiva e não vê a hora do Rei Momo anunciar que está aberta a maior festa de rua do mundo, pode aproveitar para começar a se programar. O Conselho Municipal do Carnaval e outras Festas Populares (Comcar) já publicou no Diário Oficial do Município a ordem dos desfiles. Aproveite para conferir tudo e compartilhar com os amigos.
No ano em que se comemoram os 70 anos do trio elétrico animando as ruas de Salvador, o trio de Armandinho, Dodô e Osmar, percussores da folia, desfilarão na quinta-feira de Carnaval com o Reio Momo e a Rainha do Carnaval, que devem ser escolhidos nos próximos dez dias, após a realização do concurso.
A informação é do Conselho Municipal do Carnaval e Outras Festas Populares, cujo presidente, Jairo da Mata, informou que ainda terão outras “novidades de repercussão nacional que serão anunciadas até o dia que a festa começar”, na quarta-feira de 21 de fevereiro. Os trios independentes, por exemplo, ainda não estão incluídos na programação.
“Essas novidades serão anunciadas pelo próprio prefeito ACM Neto pouco antes do Carnaval, que ele quer fazer o melhor de todos os tempos. Será o Carnaval dos Carnavais, vem muita coisa boa por aí”, disse Jairo da Mata, que preside também a Federação das Entidades Carnavalescas da Bahia.
CIRCUITO SERGIO BEZERRA - Barra
Quarta-feira (19)
XUPISCO
GRAVATA DOIDA
CONCENTRA + NÃO SAI
QUERO MAIS
PINGUÇO
CACHASAMBIER
AS PIRIQUITAS
SOAGENTÊ
HABEAS COPO
ALERTA GERAL
HOJE EU POSSO
A BARCA
TRICOLOR
100 COMENTÁRIOS
O CALDO
CERVEJA E PIMBA
JUS BARRIL
BLOCO DA FAIXA
BLOCO DE CAITITÉ
BLOQUETE
BLOQUINHO DO GIGANTE
CHUVEIRÃO
ESQUENTA
FAUNA E FLORA
OS PRIMOS
TOMO TODAS
MULHERES NO COMANDO
CIRCUITO DODÔ - Barra
Quinta-feira (20)
BABY LÉGUAS
SIRI COM TODI
BLOCO YES/CHEIRO
FISSURA
MASCARADOS
TÔ LIGADO
KONDIZILLA
BANANA REGGAE
SURF REGGAE
NOVA SAGA
ALABÊ BIG BLOCO DO GUEHTO
Sexta-feira (21), a partir das 10h
BLOCO INFANTIL TEEN GATAS E GATOS
A partir das 14h30
BABY LÉGUAS
VUMBORA
NANA BANANA
TIMBALADA BLOW OUT
BLOCO D+/EVA
FISSURA BLOCO YES/CHEIRO
BLOCO EU VOU
TÔ LIGADO
SIRI COM TODI
BLOCO DOS VAQUEIROS
NAMORAL
Sábado (22), a partir de 10h
BLOCO INFANTIL HAPPY
GATAS E GATAS TEEN
A partir das 15h
CERVEJA E CIA/CORUJA
VUMBORA
BLOCO EVA
BLOCO NANA BANANA
TIMBALADA
FISSURA
SIRI COM TODI
O VALE
VOA VOA
YES CHEIRO
TÔ LIGADO
TÁ RINDO DE Q
ALERTA PRIME
SAMBA TERRAMAR
AMBIENTAL ECOSSISTEMA
Domingo (23)
OLODUM CAMALEÃO
FECUNDANÇA/CORUJA
MEU E SEU
ME ABRAÇA
CROCODILO
PRAIEIROS
VUMBORA
TE TE TE
CORTEJ AFRO
A MULHERAD
Segunda-feira (24)
BLOCO CAMALEÃO
FILHOS DE GHANDY
FILHAS DE GHANDY
BLOCO FECUNDANÇA/CORUJA
MEU E SEU
ME ABRAÇA
ARMANDINHO DODÔ E OSMAR
BLOCO CROCODILO
BLOCO PRAIEIRO
BLOCO VEM SAMBAR
TE TE TE
U BLOCO - PROJETO ESPECIAL
CORTEJO AFRO
DD NO COMANDO
MUZENZA
BLOCO ECOLOGICO MEIO AMBIENTE
JAKÉ EXCLUSIVA
Terça-feira (25)
BLOCO CAMALEÃO
LARGADINHO
JAKÉ
AS MUQUIRANAS
ARMANDINHO DODÔ E OSMAR
BALADA
TE TE TE
BANANA REGGAE
A MULHERADA
ALABÊ
CIRCUITO OSMAR - Campo Grande/Avenida
Quinta-feira (20)
A MULHERDADA - Em caráter especial
ALERTA GERAL
PAGODE TOTAL
BLOCO DA CAPOEIRA
BANKOMA
AMOR E PAIXÃO
PROIBIDO PROIBIR
BLOCO MILLENAR
FOGUEIRÃO
BLOCO SAMBA & FOLIA
AFRO REGGAE BAHIA
SAMBA TERRAMAR
CONTRAFLUXO
NAMORAL
REGGAE O BLOCO
CORRENTE DO SAMBA
SKA REGGAE
AFOXÉ ACARÁ
LAROYÊ ARRIBA
BLOCO CULTURAL
BLOCO RODOPIÔ
Sexta-feira (21)
POLIMANIA
BLOCO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DA BAHIA
BLOCO EXCLUSIVA SAMBA
Q FELICIDADE
ALVORADA
REDUTO DO SAMBA
OLODUM
FILHOS DE MARUJO
SAMBA POPULAR
CORTEJO AFRO
OS NEGÕES
SOWETO
FOGUEIRÃO BIG
BLOCO DO GUETO
AS TRANSFORMISTAS
BOM BOCADO
CONTRAFLUXO
TEMPLO DOS ORIXÁS
GERA A DOIS
CLUBE DO SAMBA
CHAMEGO AFRO
DANÇA BAHIA
DANDARA
TÔ AÊ
Sábado (22), a partir das 10h30
PEQUENO PRINCIPE DE AYRA
TODO MENINO É UM REI
RATHAPLAN
DIDÁ
ZUM ZUM MEL
BLOCO DA SAUDADE
POLIMANIA
A partir das 13h30
CANELIGHT
AS MUQUIRANAS
BOLA CHEIA
BABY LÉGUAS
AS KUVITEIRAS
E COM ESSE QUE EU VOU
VEM SAMBAR
MALE DEBALÊ
MUZENZA
BANKOMA
AMIGOS DE CAJÁ
BLOCO JAKÉ
BOUKA LOUKA
DIAMANTE NEGRO
ILÊ AIYE
AMBIENTAL ECOSISTEM
BLOCO AFINIDADE
CONTRAFLUXO
MUTANTES
FILHOS DE KORIM EFAN
AS SAPATONAS
VAMOS NESSA
MANIA DE SAMBAR
ABUSE E USE
BLOCO CULTURAL
GINGA DE NEGRO
JOGO DE IFÁ
FILHOS DE NANÃ
SURF REGGAE
ILÊ OIYÁ
QUINTAL DO SAMBA
AXÉ DADÁ
AS INCABULADAS
FOUR DAYS
FILHOS DE OGUM DE RONDA
ORIOBÁ
TÔ AÊ
Domingo (23), a partir das 10h30
MAMULENGO
ALGODÃO DOCE
IBEJI RHATAPLAN
MAC MAC
PIERROT DE PLATAFORMA
EXCLUSIVA INFANTIL/ASMO
ZUM ZUM MEL
A partir das 13h
INTER
COMMANCHE DO PELÔ
APAXES DO TORORÓ
100 CENSURA
BLOCÃO DA LIBERDADE
AS SUBURBANAS
BANANA REGGAE
OS NEGÕES
AMBIENTAL ECOSISTEMA
BLOCO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DA BAHIA
OMO OXUM
CONTRAFLUXO
MUTANTES
KAMBALAGWANZ
FILHOS DE GHAND
FURACÃO 2001
AFRO LIBERDADE
FILHOS DE CONGO
ALABÊ
AFRODESCENDENTE
Segunda-feira (24), a partir das 10h
DIDÁ
COMMANCHERÊ
BLOCO DA SAUDADE
CELEBRAÇÃO NA PALMA DA MÃO
A partir das 14h30
AS MUQUIRANAS
MUDANÇA DO GARCIA
É COM ESSE QUE EU VOU
AS KUVITERAS
100 CENSURA
ILÊ AIYÊ
FILHOS DA FEIRA
JAKÉ
AS TRANSFORMISTAS
PAGODÃO SAMBA
TERRAMAR
AMIGOS DE CAJÁ
COM TODO GÁS
FOUR DAYS
SAMBA JUNINO
2 DA GIRA
CONTRAFLUXO
FILHOS DE OGUM DE RONDA
FILHOS DE OMOLU
MANIA DE SAMBAR
ASPIRAL DO REGGAE
DANDARA
OKAMBI
AFINIDADE
FILHOS DE JHÁ
ARAIYE
ALERTA
MENTE NEGRA
BOKA LOKA
TOMALIRA
CORISCO
SAMBETÃO
Terça-feira (25), início às 10h
VAMOS NESSA
PIERROT DE PLATAFORMA
OLODUM
PIPOCA
BLOCO INTER
COMMANCHE DO PELÔ
MUZENZA
100 CENSURA
BLOCÃO DA LIBERDADE
FILHOS DO CONGO
ILÊ AIYE
CONTRAFLUXO
FILHAS DE GANDHY
TÁ RINDO DE Q
OKAMBI
TEMPERO DE NEGRO
CIRCUITO BATATINHA
Quinta-feira (20)
EXPRESSÃO NEGRA
ARCA DO AXÉ
IDARÁ
ARAIYÊ
DIAMANTE NEGRO
KORIN EFAN
KAYALA DA BAHIA
MALCON X DARAJU DE ODÉ
NOVA FLOR
OGUN XOROKÊ
OMINIRÁ
TAMOIOS
CABEÇA DE GELO
Sexta-feira (21)
TEMPLO DE ORIXÁS
FALA MEU LORO
RELIQUIAS AFRICANAS
AMIGOS DE BABÁ
BOMBOCADO
CONEXÃO TRIBAL
USINA DE SAMBA
CORISCO AFRO
LIBERDADE
JOGO DE IFÁ AGBARA
POVO DE SANTO
ALABÊ
MUTUÊ
BABA AFOMAN
TO AÊ
FILHOS DE OXALÁ
NO MITHIEÊ
AXUM
Sábado (22)
FILHAS DE GHANDY
O MANGUE
ACARÁ
ORIOBÁ
MUNDO NEGRO
FILHOS DE JHÁ
KIZUMBA ALERTA
MENTE NEGRA
TOMALIRA
LAROYÊ
ARRIBA
SWING DO PELÔ
CHABIS’C
IMPACTO SONORO
AFROBOGUM
MUZENZA
FOUR DAYS
QUESTÃO DE GOSTO
BIG BLOCO DO GUETHO
DANA
DANA DE COUTO
FILHOS DE NANÃ ÑAMANDU
SUR REGGAE
Domingo (23)
ZUM ZUM MEL
BOLA CHEIA
CHABIS’C
ABI SI AIYÊ
KIZUMBA LUAÊ
QUERO VER O MOMO
OLORUM BABA MI
SÓ SAMBA DE RODA
IDARÁ
CARNAPELÔ
TEMPERO DE NEGRO
MALCON X EXCLUSIVA
BABY ROSA
JAGUARICEMA
DANÇABAHIA
VELHA GUARDA DOS NEGÕES
LEVA EU
SAMBA E FOLIA
NOVA FLOR
Segunda-feira (24)
PULANDO E BRINCANDO
INFANTIL BLOCO DA CAPOEIRA
INFANTIL FILHOS DE KORIN
EFAN MUTANTES
TAMBORES E CORES
AFROBOGUM
LAROYÊ
ARRIBA
MANIA DE SAMBAR
FILHOS DA FEIRA
INZABA
MAZÁ
BABÁ
AFOMAN AFOXÉ
OMO IZÓ
ÑAMANDU
FUTURO DO REGGAE
IJEXA DA BAHIA
RODOPIÔ
FILHOS DE OMOLU
MUNDO NEGRO
Terça-feira (25)
SWING DO PELÔ
LUAÊ
FILHOS DE NANÃ
AMBIENTAL E ECOSISTEMA
FILHOS DE OMOLU
FURACÃO 2001
OBÁ DE XANGÔ
BLOCÃO DA LIBERDADE
BLOCO FOGUEIRÃO
ILÊ OYÁ KABALAGWANZE
MALCON X MALÊ
DEBALÊ
SAMBRASIL
VEM SAMBAR
SAMBA E FOLIA
SAMBA TERRAMAR
CIRCUITO MESTRE BIMBA - NORDESTE DE AMARALINA
Quarta-feira (19)
NUCANA
BLOCO DA PREVENÇÃO
SWING AFRO MAGIA
BLOCO AS DONZELAS
BLOCO SEDUÇÃO DO SAMBA
BLOCO OS CANIBAIS
BLOCO COMPLEXO DO SAMBA
BLOCO BAMBOXÊ
Quinta-feira (20)
BLOCO FANTASIA
BLOCO ASA
SURF REGGAE
PELA PAZ
BLOCO DM
DE BOA
BLOCO AS DIREITINHAS
BLOCO R9
BLOCO BAILE BLACK
BLOCO AS DONDOLETES
BLOCO SAMBA MAINHA
BLOCO COLAR
CONCHA
BLOCO MENINOS DA VILA
BLOCO DOS ARTISTA
Sexta-feira (21)
BLOCO OS TOLHAS
TUDO E LUXÚRIA
BLOCO AS MERENDAS
BLOCO NOSSA GENTE
BLOCO OS ESPONJAS
QG DO BLOCO
BLOCO FURA OLHO
BLOCO MIAMI
BLOCO ZUM ZUM ZUM
Sábado (22)
BLOCO FURACÃO KIDS
ARRASTÃO
OS CANALHAS
BLOCO AFRO & ARTE
BLOCO NA BATIDA PERFEITA
BLOCO SOU + DE IR
BLOC BOQUEIRÃO
BLOCO AS AMANTES DO NORDESTE
BLOCO KUPULA UNDA
BLOCO SAMBA NORDESTE
BLOCO SAMBA DA VELA BLOCO
VIP FOLIA
Domingo (23)
BLOCO PIRULITO
BLOCO PIRANHA
BRABA
ARRASTÃO
RUMA RUMA
BLOCO OS COBRÕES
ARRASTÃO DOS REBELDES
BLOCO AS PAGODEIRA
BLOCO VELHA GUARDA
BLOCO SEM MISÉRIA
BLOCO TUDO DE BHOM (PÁ PUM)
BLOCO AFRO KIZUMBA
BLOCO LA PRIVILLEGE
Segunda-feira(24)
BLOCO BALAOZINHO
BLOCO AS NORDESTINAS
BLOCO QUASE PEREITA
BLOCO SEI LA YES
BLOCO PHILOSOFIA DO REGGAE
BLOCO AFROTAMBOR
BLOCO SEGUE O FLUXO
BLOCO SWING & MAROTOS
BLOCO BIRIMBAD
BLOCO DO GORDINHO
BLOCO DOS PIRATA
BLOCO AS PIRIGUETES
Terça-feira (25)
BLOCO QUABALES
MR ARMENGUE
SAMBA
AMIGO
BLOCO VOCÊ BEBE
ARRASTÃO
AS PERVERSAS
BLOCO CORNO
NORDESTINO
BLOCO JUNTE-SE
BLOCO ARRASTÃO VERÃO
BLOCO ELITE
BLOCO NORDESTINO
40 GRAUS
BLOCO RB EXCLUSIVO
BLOCO PAGODE VERSADO
BLOCO FEST TIGRE