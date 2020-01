Acusado de assédio, ex-BBB vê caso arquivado e anuncia 19 processos

O biólogo Vanderson Brito, 36 anos, foi inocentado de todas as acusações de assédio que sofreu na época em que foi anunciado como participante do BBB19. Agora, segundo o colunista Maurício Stycer, de Uol, ele pretende entrar com 19 ações para reparar os danos que sofreu.

Enquanto Vandersona ainda estava no pré-confinamento no ano passado, uma ex-namorada o acusou de agressões física e psicológica. Depois que o programa começou, outros boletins de ocorrência foram registrados na mesma linha. Anderson acabou desclassificado depois de uma semana na casa, quando uma delegada foi até o Projac para intimá-lo. A Globo afirmou que ele teve "contato com o mundo exterior".

Vanderson voltou ao Acre e passou a se defender das acusações. Em agosto do ano passado, todas as denúncias contra ele foram arquivadas por falta de provas.

Agora, ele vai entrar com 19 ações de indenização, material e moral, pedindo reparação de danos. Dezesseis usuários de redes sociais foram identificados por ofensas ao participante ou por compartilhar um vídeo que identifica falsamento Vanderson em uma cena violenta.

Ele também vai processar o dono do canal do YouTube que propagou esse vídeo. Ele também vai acionar o Estado do Rio, visando a delegada que foi intimá-lo no Projac - a defensa entende que não havia urgência no caso e que ela poderia ter esperado o programa acabar.

Um veículo de comunicação também será processado, mas os advogados preferem não divulgar qual.

Em entrevista ao próprio Stycer, no ano passado, Vanderson disse que "O tribunal da internet me sentenciou".

"Se eu não tivesse participado do BBB, tenho certeza absoluta que essas coisas não teriam acontecido. Desculpe a palavra, mas não consigo definir de outra forma que como oportunismo. Todas as acusações se referiam a coisas que teriam acontecido há mais de dois anos. Nesses dois anos, ninguém nunca me acusou de nada. Não tenho histórico. Até hoje me pergunto por que isso aconteceu", afirmou.