Acusado de roubar R$ 700 mil de banco em Ribeira do Pombal é preso

Acusado de roubar R$ 700 mil de uma instituição financeira em Ribeira do Pombal em 2012 foi preso na última quinta-feira (8), na região de Praia Grande em São Paulo. A investigação da Delegacia Territorial de Euclides da Cunha em conjunto com o Setor de Inteligência da DT de Ribeira do Pombal levou até o homem queestava foragido no estado paulista.

Os outros cinco envolvidos no crime já tinham sido localizados e presos. “Solicitamos o auxílio do 45º Batalhão de Polícia Militar de Praia Grande, que identificaram o autor e cumpriram o mandado de prisão. Ele fugiu para a capital paulista logo após cometer o crime”, explicou o titular da 1ª DT de Euclides da Cunha, delegado Vitor Tenório Lima. O homem, que teve o mandado de prisão cumprido, será recambiado para a Bahia, onde ficará à disposição da Justiça.