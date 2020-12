Adiada após apagão, eleição em Macapá acontece neste domingo

Macapá é a última capital do país a realizar as eleições de 2020, neste domingo (6). O pleito foi adiado em virtude do apagão que atingiu o Amapá em novembro. Todas as cidades do estado ficaram no escuro.

São 292,7 mil eleitores aptos para votarem 703 seções eleitorais, que acontece das 7h às 17h.

Dez candidatos concorrem ao maior cargo do Executivo da capital do Amapá. Outros 492 candidatos disputam neste domingo as 23 vagas disponíveis na Câmara Municipal de Macapá.

Se nenhum candidato à prefeitura obtiver maioria absoluta (50% mais um) dos votos válidos, os dois mais votados se enfrentam em novo pleito. Se houver 2º turno, ele acontece em 20 de dezembro.