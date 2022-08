Adolescente armado reage e atinge PM após ser apreendido com carro roubado no Imbuí

Policiais militares da Companhia de Polícia de Proteção Ambiental (Coppa) apreenderam um adolescente um revólver e carro roubado durante a Operação Acauã, na noite de quinta-feira (11), no bairro do Imbuí, em Salvador. Por volta das 22h30, os policiais realizavam rondas na Rua dos Colibris, onde foram alertados por transeuntes que minutos antes uma pessoa tinha praticado um assalto à mão armada e levado um veículo Nissan/Versa, de cor preta.

A equipe policial intensificou as rondas e visualizou o automóvel em movimento na mesma rua. Com a aproximação da PM, o condutor tentou fugir e colidiu com a viatura. Ao parar o veículo, o adolescente teria reagido com a utilização de um revólver calibre 38, sendo atingido no antebraço no revide policial.

Após ser rendido, os policiais constataram durante a abordagem que se tratava de um adolescente. Ele foi conduzido até a Unidade de Saúde do Marback para os primeiros atendimentos médicos e, em seguida, foi transferido para o Hospital Geral do Estado (HGE). A ocorrência foi registrada na Delegacia para o Adolescente Infrator (DAI), onde foram apresentados o carro roubado, a arma de fogo e um celular que estavam com o infrator.