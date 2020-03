Adolescente com Covid-19 morre por falta de atendimento nos EUA

Um adolescente de 17 anos com infectado com o novo coronavírus morreu após ir ao hospital e ter o atendimento negado devido não ter seguro de saúde na Califórnia, o estado mais rico dos Estados Unidos. O jovem não tinha nenhum problema de saúde relatado anteriormente.

O caso aconteceu em um hospital do estado e foi confirmado por R Rex Parris, prefeito da cidade de Lancaster, em vídeo publicado no YouTube. O prefeito disse que ao ter o atendimento recusado, o adolescente estava "saudável". "Na sexta-feira (20/3) antes de morrer, ele estava saudável, na quarta (25/3), ele estava morto".

Parris explicou que o adolescente "não tinha seguro, então [o hospital] não o tratou" quando ele chegou à unidade de atendimento de urgência. A equipe médica, ao saber que o jovem não tinha seguro, recusou o atendimento e solicitou que ele fosse até um hospital público.

"No caminho para o hospital ele sofreu uma parada cardíaca", comentou o prefeito. Parris ainda disse que, apesar de o garoto chegar com vida no hospital, ele não resistiu. "Eles [os médicos] foram capazes de revivê-lo e mantê-lo vivo por cerca de seis horas. Mas quando chegou lá, já era tarde demais", concluiu o prefeito.

A morte do adolescente de 17 anos levantou a questão do vírus não ser fatal somente para pessoas mais velhas e com graves condições de saúde. Esta semana, no Reino Unido, a família de uma mulher de 21 anos disse que ela morreu infectada pelo coronavírus.

Segundo a AFP, até ontem, os Estados Unidos registraram 83 mil casos oficiais e 1.201 mortes.