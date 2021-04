Adolescente é resgatado após queda em poço com 22 metros de profundidade na Bahia

Um adolescente de 16 anos caiu em um poço de 22 metros de profundidade, na noite de quarta-feira (14), na zona rural da cidade de Irará, a 135 km de Salvador.



Após o acidente, o jovem passou a noite no poço e só foi resgatado na manhã desta quinta (15), por militares do 2º Grupamento de Bombeiros Militar (2ºGBM/Feira de Santana).



A operação para a retirada do jovem do fundo do poço durou 1h30. Após o resgate, uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) atendeu o adolescente.



Para o resgate, os bombeiros utilizaram um sistema de "vantagem mecânica 4x1", em que um soldado desceu de rappel para que o adolescente pudesse ser retirado com segurança junto ao bombeiro. Durante a operação, os militares conversavam com a vítima e pediram calma. O adolescente foi içado junto com o bombeiro após 1h30.Além dos bombeiros e Samu, equipes da Polícia Militar da Bahia também acompanharam o resgate.