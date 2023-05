Adolescentes morrem afogados após cerimônia de batismo em represa

Dois adolescentes, de 12 e 13 anos, morreram afogados durante uma cerimônia de batismo de uma igreja evangélica em Minas Gerais. A celebração aconteceu no último domingo (30) no lago da represa construída no Rio Pardo, na zona rural de Ninheira, perto da divisa com a Bahia.

Os corpos de Isabella Soares Faria e Renan Felipe Souza Santos foram enterrados, sob forte comoção, na segunda-feira (1º), no cemitério municipal da cidade. Amigos das vítimas ficaram em choque e precisaram de atendimento médico durante o velório.

No local também acontecia um churrasco de confraternização da comunidade religiosa. Os dois adolescentes resolveram nadar, se afastaram do grupo e acabaram se afogando.

De acordo com o Estado de Minas, algumas pessoas chegaram a pular na água para tentar salvar os dois, mas o menino já estava morto. Isabella chegou a ser retirada da água com vida, foi levada para o Centro Municipal de Saúde de Ninheira, mas não resistiu.

Outras duas pessoas que tentaram salvar os adolescentes se afogaram, mas sobreviveram.

A prefeitura de Ninheira se pronunciou através de nota. “Lamentamos profundamente por essas partidas tão precoces. Rogamos a Deus que neste momento tão doloroso todos os familiares e amigos possam ter forças para superar tamanha tristeza”, diz o texto.