Adolescentes são encontrados com 300 porções de maconha e K9

Dois adolescentes de 16 anos foram encontrados com mais de 300 porções de maconha, dentre elas a variante conhecida como K9, na cidade de Casa Nova. Além disso, também foram apreendidos 64 papelotes de cocaína, crack, uma balança, quatro munições e uma quantia em dinheiro na quarta-feira (24).

Os dois adolescentes podem responder por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas. Eles não foram apreendidos. De acordo com o titular da unidade, delegado Arnóbio Soares, o COHAB vinha sendo monitorado. "Dentro das nossas ações de inteligência identificamos esse ponto de atuação dos traficantes", disse o delegado.

Todo material será submetido à perícia no Departamento de Polícia Técnica (DPT). "Os celulares apreendidos devem contribuir com nossas investigações e na localização de outros criminosos envolvidos com tráfico", acrescentou o titular.