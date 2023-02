Adriana Bombom revela que vai continuar investigando estupro da filha

A dançarina Adriana Bombom, de 49 anos, comentou que as investigações em torno do estupro sofrido pela filha, de 21 anos, ainda está em andamento. A jovem sofreu o abuso sexual em 2022 e tem ficado longe dos holofotes após o ocorrido.

Em conversa à Quem, Bombom contou que tudo está em segredo de Justiça, principalmente para não atrapalhar o andamento da investigação. Sobre a filha, a ex-esposa de Dudu Nobre contou que a jovem está bem e passando por um tratamento psicológico.

"Ela está bem, está fazendo um trabalho psicológico, porque ela é muito nova para passar por um problema desse, ainda mais no auge da carreira dela. Ela é muito forte, sabe? Ela está tocando a vida dela, até porque ela é vítima, então não tem porque a vida dela parar. Então, o tempo todo eu falo isso para ela, tento dar muita força para ela, mas graças a Deus ela está bem", disse.

Sobre a denúncia, Bombom diz ter sentido orgulho da menina, já que a própria quis realizar e tentar mostrar para outras meninas que a Justiça pode ajudar nesses casos.

"A gente sabe que a justiça brasileira é muito lenta, mas eu estou com sangue nos olhos e espero que essa situação se resolva o mais rápido possível. Eu sou fechamento com as minhas filhas 24 horas. Eu não botei filho no mundo para vagabundo vir estragar a vida dela! Ela não nasceu de chocadeira. Ela tem pai e tem mãe, então é uma situação muito desagradável e a gente vai até o final com essa história, entendeu?! Não vai ficar assim", finalizou.